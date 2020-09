Angola: Covid-19 - Le MINSA exprime sa consternation face à la mort d'un médecin

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a appelé dimanche, la communauté médicale et autres acteurs du système de santé au calme et à la sérénité.

Réagissant à la mort du docteur Sílvio Dala, survenue le 1er de ce mois dans une unité de police après avoir été interpelé par un policier, pour ne pas porter de masque dans son véhicule, le MINSA appelle les professionnels de la santé à ne pas décourager dans la noble mission de sauver des vies.

Dans le message de condoléances parvenu le même jour à l'ANGOP, le département ministériel dit qu'il se joint à d'autres institutions de l'Exécutif, notamment le Bureau du procureur général de la République et le ministère de l'Intérieur, qui ont instauré une procédure pénale afin de clarifier les circonstances réelles dans lesquelles la mort du médecin est survenue, pour tenir les éventuels auteurs responsables.

«Le Ministère de la Santé réitère son ferme engagement en faveur de la vie et de l'intégrité physique, psychologique et morale des médecins et de tous les autres professionnels de la santé, en particulier en cette période difficile où ils sont en fait en première ligne dans la lutte contre le Covid 19 ", lit-on dans la note.

La victime a perdu la vie sur le chemin de l'hôpital de Prenda, après un malaise à l'intérieur d'un poste de police, dans le quartier de Rocha Pinto, district de Maianga, à Luanda.

Le pédiatre souffrait d'une maladie de base (non révélée), qui, selon l'autopsie, aurait été la principale cause de malaise et de décès.

Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Waldemar José, le médecin a subi une chute massive à l'intérieur du poste de police et a eu de légères écorchures à la tête, mais l'autopsie a révélé qu'il n'avait subi aucune agression.

Selon la version du ministère de l'Intérieur, Sílvio Dala aurait été interpelé par un policier, pour ne pas porter de masque à l'intérieur de son véhicule, et invité à se rendre au poste de police.

Selon le nouveau décret présidentiel sur la situation de catastrophe publique, le port du masque est obligatoire sur la voie publique et à l'intérieur des véhicules, y compris personnels.

Le non-respect de cette règle est passible d'une amende de cinq mille kwanzas.

Selon la version du porte-parole du ministère de l'Intérieur, Waldemar José, le médecin a été acheminé vers un poste de police le plus proche, où toutes les formalités de rédaction du rapport et la notification respective de la transgression ont été accomplies.

Comme le poste de police n'a pas de mécanisme pour payer l'amende de 5 000 kwanzas, a-t-il dit, le médecin a appelé un proche pour effectuer le paiement respectif et apporter la preuve au poste de police.

C'est pendant cette période d'attente, selon le commissaire, que le citoyen a commencé à se sentir malade et évanoui (évanoui), se cognant la tête sur le sol.

Le médecin, affirme-t-il, a été rapidement placé dans un véhicule des forces de défense et de sécurité qui l'a emmenée à l'hôpital de Prenda, dans le même quartier, décédant en chemin.