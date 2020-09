Gabon: Choi Kwang do - Guy Roger Nzamba honoré par l'État de Géorgie aux USA

L'ancien taekwondoïste gabonais Guy-Roger Nzamba, qui s'est reconverti au Choi Kwang do, il y a quelques années, a été honoré par le gouverneur de l'État de Géorgie Brian Kemp. Le Gabonais qui mène des activés dans cette partie du pays, participe à la vulgarisation du Choi Kwang do, d'où cette reconnaissance.

Le Choi kwang do, art martial d'origine coréenne, lui a valu bien des sacres nationaux aux Etats-Unis où il vit depuis 2009. Me. Guy-Roger Nzamba, qui a longtemps pratiqué le taekwondo, et depuis peu "converti" au Choi Kwang do, s'est à plusieurs reprises distingué grâce à cet art martial ; champion des USA 2011, champion du monde 2015 en techniques, et champion du monde 2017 en démonstration.

En effet depuis qu'il s'est installé au pays de l'oncle Sam, le Gabonais ne cesse de mener des activités en faveur de sa nouvelle discipline qu'il a apprise. Il a à sa charge près de 300 élèves, et a également sous ses ordres une quarantaine de formateurs. Très impliqué dans son nouveau rôle dans la ville d'Atlanta, le Me. Nzamba a par ailleurs mis au point un programme de coaching dénommé "Choi kwang do skills", qu'il enseigne à toutes les catégories confondues ; enfants, jeunes, adultes, mais aussi des personnes âgées.

Tout ceci lui a valu le droit d'être récompensé par le gouverneur de l'État de Géorgie Brian Kemp. Ce dernier lui a décerné un diplôme de reconnaissance en début d'année, mais la crise sanitaire a retardé la cérémonie protocolaire.

Interviewé par les médias américains, il a indiqué que " le certificat a été fait en fin février et devait m'être remis à mi-mars, du fait de l'emploi du temps du gouverneur. Mais le coronavirus est arrivé aux Etats-Unis. On m'a demandé d'attendre quelques mois, vu que tout était fermé. Mais comme la situation sanitaire n'est toujours pas assainie et qu'en ce moment le bureau du gouverneur est toujours inaccessible au public, le document m'a donc été envoyé pour ne pas attendre plus longtemps", a déclaré celui qui est désormais instructeur en chef au siège international de cette discipline à Atlanta, mais aussi à Kennesaw, sa ville d'adoption.