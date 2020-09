Congo-Kinshasa: La situation sécuritaire de plus en plus inquiétante

La semaine dernière encore, deux élèves finalistes du secondaire ont été assassinés lors d'une attaque des éléments «Maï-Maï/KAPASI» dans la province du Nord-Kivu. La question a été soulevée vendredi dernier, en Conseil des ministres.

Le Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a garanti à ce propos que les dispositions idoines sont prises par les forces de l'ordre pour dissuader ce genre d'opérations. Il a également été évoqué lors de cette réunion, l'état d'esprit de la population, l'état sécuritaire de manière général, la criminalité et le banditisme urbain, mais également le social.

Aussi, est-il parvenu au Conseil des Ministres, un cas d'extorsion d'importantes sommes d'argent appartenant à des voyageurs sur la Route Nationale n°1, au niveau de Kasangulu, par des hommes en uniforme munis d'armes à feu et des machettes. Le Ministre de tutelle a fait la promesse de déclencher dans les jours à venir les enquêtes pour arrêter les fugitifs. Il a noté, par ricochet, l'exacerbation des voyageurs décriant la lenteur dans le dépistage à la COVID-19 par les services chargés des tests. Vu la pertinence et l'état d'urgence de sujet lié au dépistage, le Gouvernement a décidé de renforcer sérieusement ce dispositif.

Du côté renfort de la FARDC, il a soulevé la situation de différentes milices éparpillées dans l'Est de la République, procédant maintenant par des petites incursions, des rapts des civils ou des attaques par surprise de certaines des positions des forces armées du pays. C'est ce qui s'est passé à Penemangala dans le Maniema, avec les «Maï-Maï» ; à Tuwetuwe dans le Sud-Kivu avec les «FRF/NGUMINO» ; à Walu dans l'Ituri avec les «FPIC».

Activisme des groupes armés

Dans cette ligne droite, le Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, complétant les informations fournies et communiquées au Conseil des Ministres par le Vice-ministre de l'Intérieur, a confirmé l'activisme des groupes armés à Isiro dans le Haut-Uélé (Maï-Maï/Kapasi) ; à Mayangose dans le Nord-Kivu, territoire de Beni (ADF/MTM) ; à Uvira dans le Sud-Kivu (Groupes Manakina, ANDROID et NGUMINO) à Bilalombili dans le Territoire de Mwenga (Twirwaneho).

Ce dernier a relevé parmi les faits saillants : l'attaque des FARDC contre des FDLR/RUD dans le Territoire de Rutshuru, avec comme résultat la mort du Général autoproclamé KAGOMA ainsi que celle de plusieurs de leurs combattants. Il est aussi à retenir que les FARDC ont conquis les localités de Kinyankuku, Lurere, Mukaka, Mudugudu, Rusekera, Kibwe et Mashango à la suite des opérations menées contre les combattants de la coalition NYATURA CMC, et FDLR-FOCA. Plusieurs redditions des membres des groupes armés ont été signalées, sous la pression de feu des FARDC.

C'est le cas de 15 combattants NDC/R et un Maï-Maï à Rutshuru, de 03 combattants NDC/R à Walikale.

Par ailleurs, il a été signalé l'arrestation par les services des renseignements militaires à SHARI, non loin de BUNIA, d'une jeune femme transportant des munitions vraisemblablement destinées aux miliciens CODECO. Selon le compte-rendu du Conseil des Ministres, la présence des miliciens CODECO «rendus » dans le Sud-est de Bunia en provenance de leurs sites de EZEKERE, KANTONI et ZUMBE est due à des préoccupations en rapport avec leurs conditions de vie après la reddition et à celles consécutives à l'incarcération de certains des leurs.

Il y a lieu de signaler, selon le Ministre de tutelle, que les concernés se sont rendus aux autorités sous la couverture de nos forces de l'ordre qui les ont ramenés vers leurs sites.

Un mini-sommet quintipartite des Chefs d'Etat à Goma

Il y a lieu de signaler que le Président de la République a informé les membres du Conseil des Ministres, vendredi dernier, qu'un mini-sommet se tiendra à Goma entre lui-même et les Chefs d'Etat ougandais, rwandais, burundais et angolais pour se pencher sur des questions urgentes. Notamment, la Paix et la sécurité dans la région ; les relations diplomatiques et politiques entre ces Etats ; ainsi que la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la Covid-19.

Au regard des thèmes qui y seront développés, le Conseil des Ministres, à l'initiative du Président de la République, a chargé notamment les Ministres ayant l'Intérieur, les Affaires Etrangères, la Coopération Internationale, la Défense et le Commerce extérieur dans leurs attributions de mettre ensemble les éléments devant constituer le dossier sur la position de la RDC par rapport à ses voisins.