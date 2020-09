Congo-Kinshasa: OVD - VICTOR Tumba TSHIKELA reconduit en qualité d'Administrateur Directeur Général

On ne change pas l'équipe qui gagne, dit un adage Français. En effet, le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a pas dérogé à ce principe qu'il a bien compris en reconduisant l'ingénieur Victor Tumba à la tête de l'Office des voieries et Drainage (OVD), entreprise publique de l'Etat à laquelle revient la mission de concevoir, de construire, d'entretenir, d'aménager et de développer les infrastructures urbaines de voirie, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais aussi à travers toutes les autres agglomérations urbaines de la République Démocratique du Congo.

Le contraire aurait étonné plus d'un congolais surtout quand on se réfère au travail de titan abattu à son temps par cet Office sous la conduite de M. Victor Tumba. Alors Directeur général de cet office. En effet, la reconduction de cet éminent Ingénieur aux Fonctions du Directeur Général de l'OVD est perçue comme une récompense et un encouragement pour le travail bien fait et réalisé au cours des années précédentes par l'OVD. En effet, plus d'un Kinois est témoin de la tâche combien complexe accomplie à son temps par cette entreprise qui a tout mis en œuvre pour réhabiliter les artères de la capitale et même de quelques provinces de la République Démocratique du Congo.

En ce mois de Septembre où les habitants de la ville de Kinshasa attendent de faire face aux multiples problèmes d'inondations, la reconduction de l'Ingénieur Tumba se révèle comme un atout majeur et une détermination de pouvoir enrayer ce mal qui a fait beaucoup des victimes dans certains quartiers et artères de la Capitale. A cet égard, la technicité de M. Victor Tumba et de ses Ingénieurs sera sollicitée de manière à mettre fin au calvaire vécu par la population à la suite des fortes pluies diluviennes. A cet effet, le DG reconduit sera appelé à tout mettre en œuvre pour combattre les érosions, ériger des conduites d'eau et poursuivre la réhabilitation du réseau secondaire de la capitale grâce à l'expertise de ses ingénieurs. La tâche n'est pas impossible car, l'OVD dispose d'une équipe d'Ingénieurs, capable de faire un travail appréciable sous la conduite d'un Directeur général aussi chevronné que Tumba Victor.

Homme d'action et d'intérêt communautaire, sans discrimination social et très entreprenant, jouissant d'une probité rare en son genre, Victor Tumba affiche complet en terme de qualités. D'où, il convient d'être le leader de cette entreprise. C'est pourquoi, les cadres et agents progressistes de l'office n'hésitent pas de l'encourager et de soutenir ses actions en vue de la réalisation de son ambitieux programme de réhabilitation de voieries de la République tel que prôné par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.