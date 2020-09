Congo-Kinshasa: Mercato congolais - Matampi Vumi pose ses valises chez Lupopo

Il était prévisible, son départ du FC Renaissance du Congo, d'autant plus qu'il n'était plus sous contrat. Alors que les Renais traînent encore les pas pour le renouveler, le FC Saint Eloi Lupopo qui saute dans ce mercato sur tout ce qui bouge, n'a pas hésité un seul instant, et les choses se sont passées très vite.

L'international gardien congolais a donc signé samedi 5 septembre, pour une saison au sein de Lupopo.

Matampi Vumi Ley évoluera au cours de cette saison sous les couleurs jaune et bleu, et passe pour le gardien qui aura fait le tour de toutes les grandes équipes de la RDC. Après avoir évolué avec l'AS V.Club, DCMP, Mazembe, Renaissance, le voici chez les Cheminots de Lupopo. Matampi bat un record qu'aucun autre joueur congolais n'a pas encore fait jusque-là, surtout un gardien de but.

A 31 ans, Ley Matampi veut encore. Tenez, les deux saisons passées dans V.Club (2009 et 2010) ne l'ont pas empêché de traverser, chez le voisin de DCMP pour deux saisons également (2011 et 2012). Dans une atmosphère très tendue et inacceptable pour certains supporteurs qui ont fini par faire avec au fil du temps. De 2013, 2014 et 2017-2018, il était chez Mazembe, où Kidiaba Robert et Sylvain Gbohou ne lui ont pas laissé le temps de s'exprimer.

En 2019, il fera un tour en Arabie Saoudite, où il a tenté une aventure chez Al Ansar. Récupéré par Renaissance dès son retour au pays, Matampi prend une autre direction. La carrière continue.

De tous ces clubs, seul Mazembe a permis à Matampi vainqueur du chan 2016 avec les léopards de la RDC de goûter à un titre africain au niveau des clubs à savoir la coupe de la confédération (2017).