Congo-Kinshasa: Ligue nationale de football - Le Gouvernement prend en charge les déplacements des équipes à travers le pays

C'est un ouf de soulagement pour la Ligue nationale de football (Linafoot), et ses sociétaires engagés à la 26ème édition de son championnat national. Le Gouvernement de la République a décidé vendredi 4 septembre, au cours d'un conseil des Ministres, présidé par le Chef de l'Etat lui-même, de prendre en charge les frais de transports des équipes d'une ville à l'autre, à travers le pays, tout au long de la saison.

Une information difficile à croire par rapport à la manière dont les choses évoluent dans ce secteur d'activités depuis des longues années. Toutefois, il faudrait rester positif. Le Gouvernement de la RDC est capable. C'est une affaire de volonté pour que ce mythe devienne une réalité.

D'ores et déjà, a-t-on appris, le Vice-premier Ministre, Ministre du Budget, le Ministres des Finances, le Ministres des Sports sont chargés, chacun dans ses attributions, de prendre les dispositions nécessaires pour la matérialisation de cette option. Ils sont 16 clubs engagés à la Ligue I, la prestigieuse compétition du pays, sans compter ceux de la Ligue II que l'on ne sait pas encore si eux aussi bénéficieront de cette subvention du Gouvernement. Cette contribution combien louable que jamais, ne pourra être bénéfique que si il y a des compagnies d'avions qui desservent toutes les villes concernées, car, l'idéal ne serait pas non seulement de donner les titres de voyages à temps comme on le souhaite, mais de disposer aussi des compagnies aériennes pour que ces équipes voyages en toute quiétude. Pour des saisons passées, l'on a jamais cessé d'entendre cette phrase : "le match qui devait opposer l'équipe X à Y a été reporté à une date ultérieure. L'équipe X ne s'est pas déplacé par manque de vol". Comme pour dire que ces équipes sans sponsor, qui ne fonctionnent qu'avec leurs moyens de bord, s'arrangeaient tant soit peu, pour trouver les titres de voyages, mais ce sont plutôt des compagnies d'avions qui font défaut.

A notre avis, le Gouvernement devra aussi voir les choses dans cette manière, s'il tient vraiment à rendre le championnat congolais attractif. Et tenez, il n'a pratiquement que trois semaines pour tout planifier, d'autant plus que le championnat démarre le 25 septembre, a annoncé Bosco Mwehu, président de la Linafoot.

La Fecofa accorde son pardon à certains officiels

Pendant ce temps, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), a décidé de lever les sanctions infligées à certains officiels des matches et aux joueurs en prévision du démarrage de cette Linafoot 2020-2021.

Pour la Fecofa, ce pardon est motivé par le fait que ces acteurs de football vont reprendre le championnat dans des conditions difficiles dues à la pandémie de la maladie à coronavirus. Ainsi, la mesure ne concerne pas les acteurs suspendus pour une durée dépassant six mois, et ceux qui font l'objet de révocation ou d'interdiction d'exercer toute activité liée au football, sans oublier ceux sanctionnés pour malversation financière.

C'est la deuxième action frappante de la Fecofa après l'annulation des dettes des clubs et la fixation de la grille tarifaire de participation aux différents championnats. Il reste les retombées des fonds envoyés par la Fifa et la Caf à titre d'aide aux Fédérations et ses sociétaires pour remonter les activités après la pandémie.