Cote d'Ivoire: Cérémonie d'investiture du Président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié - Guikahué lève un coin du voile sur les temps forts

Le Secrétaire exécutif en chef était face aux délégués départementaux et communaux venus des régions du Bélier, de la Marahoué, du Goh, du Haut Sassandra et du District autonome de Yamoussoukro.

Ce sont ces régions situées à environ 150 km chacune de Yamoussoukro qui constitueront la ceinture de la grande mobilisation pour le 12 septembre 2020, jour de l'investiture du candidat du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié.

Venu leur confier cette mobilisation, le professeur Maurice Kakou Guikahué a levé un coin du voile sur les grandes étapes de cette cérémonie d'investiture.

« Le 1 septembre dernier, nous avons eu une rencontre avec la coordination du Comité d'organisation de la convention qui a arrêté le programme de la cérémonie d'investiture et demandé cette rencontre des délégués et coordonnateurs des Grands conseils régionaux dont les structures sont à 150 Km de Yamoussoukro, lieu de la cérémonie du 12 septembre 2020.

Le programme du 12 septembre se décline en deux temps forts : premièrement, de 9 heures à 11 heures, il y aura l'introduction à l'investiture du candidat avec l'hymne du parti, les allocutions des organisateurs ; le message des plateformes et partis invités et les interventions des zones politiques du parti. Il y aura sept (07) interventions au total des zones politiques dont six (06) à l'intérieur du pays et une (01) de la diaspora. Et ça doit se tenir en 2 heures.

Le deuxième temps fort de 11h à 12H30, sera consacré à l'investiture du candidat ; avec l'accueil du candidat, l'animation avec deux artistes, l'intervention du coordinateur de la convention suivie d'un film institutionnel et de l'acte d'investiture du candidat.

Cela fait, il y aura une animation avec un artiste suivie du discours programme du candidat. Au terme de ce discours programme, suivra l'animation festive avec trois artistes, des lâchers de ballons, de colombes et fin de la cérémonie » a-t-il indiqué avant de faire cette précision « Il va sans dire que le candidat sera accueilli à 11heures avec son épouse et ses enfants.

Ceci pour vous dire, vous les organisateurs, que nous allons installer les militants de 6h30 à 8h30. Suivront les principales personnalités invitées de 8h30 à 8h45 et à 9h début de la cérémonie… » a fait savoir le patron du Secrétariat exécutif « Si vous avez remarqué, pour la première partie, le président sera absent ; il sera chez lui et il suivra tous les discours.

Cela, parce que ce jour-là, il faut qu'on le découvre et lorsque les militants le découvriront, ça sera en même temps l'investiture.

Et il sera investi par le plus âgé des Vice-présidents conformément à l'article 40 des statuts qui dit qu'en cas de démission ou d'empêchement absolu du président du parti, c'est le plus âgé des vice-présidents qui assure l'intérim pendant six mois, le Secrétariat reste en place… ; donc c'est le plus âgé des Vice-présidents présents qui l'investira » a-t-il fait conclu.