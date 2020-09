Cote d'Ivoire: Institut français de Côte d'Ivoire - Une rentrée culturelle au rythme de la danse

Danse, littérature et numérique, cinéma, débats d'idées. Tels sont les ingrédients du cocktail d'activités détonnant que propose l'Institut français de Côte d'Ivoire (Ifci) pour sa rentrée culturelle 2020-2021.

Patrice Thevier, conseiller de Coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France et directeur de l'Ifci, Dr Zié Coulibaly, directeur délégué et Zoé Noël, responsable communication et des partenaires étaient face à la presse pour donner les grandes articulations de cette nouvelle saison qui porte sur le thème : "Restons debout".

Tous ont exprimé leur joie de renouer avec le public par cette nouvelle saison de pensée sous le signe de la continuité et de l'innovation et surtout, dans le strict respect des mesures barrières pour garantir la sécurité de tous.

« Cette saison est celle de la résistance et de la résilience, car nous sommes tous appelés à rester debout, pour apprendre à vivre ensemble dans ce monde qui change chaque jour davantage.

Restons passionnés, engagés, connectés et dans l'action, en donnant toute leur place aux spectacles et aux artistes, notamment ivoiriens pour les aider à se relever », a indiqué Dr Zié Coulibaly.

La programmation de la présente saison est construite autour de trois axes majeurs, à savoir la danse, le livre et le numérique, le cinéma et les débats d'idées. « Il s'agit pour nous d'accompagner la structuration du secteur de la danse ivoirienne et travailler à la mise en place des États généraux de la danse en Côte d'Ivoire.

Ensuite, le livre et le numérique doivent être pensés ensemble pour permettre à tous de s'enrichir. C'est pourquoi nous ouvrons un espace numérique dans notre médiathèque et travaillons à la mise en ligne intégrale de ces collections », a expliqué Patrice Thevier non sans omettre d'inviter les populations aux débats d'idées qui ont été repensés en proposant les "Causeries d'Ifci", une plateforme de débats inspirés des pratiques de libre expression sur les thématiques qui tournent autour des masculinités, de la restitution, de l'urbanisme et de la décolonisation de la pensée.

Le cinéma est un autre axe fort qu'offre l'Ifci avec l'ouverture d'une salle numérisée. « Nous voulons donner à tous la possibilité d'accéder au 7e art dans des conditions de confort optimales », a justifié Zoé Noël.

Dans sa vision de promotion du patrimoine culturel ivoire, cette saison, offre "Made in Côte d'Ivoire. Une fenêtre ouverte sur les traditions ivoiriennes afin de faire découvrir les richesses du patrimoine dansé ivoirien. Le top départ au mois d'octobre avec "Les petits danseurs d'Issia".

Pour donner un aperçu de cette saison rythmée par la danse, la Compagnie N'Soleh de Massidi Adiatou a ouvert la saison par la présentation de son spectacle de danse contemporaine intitulé "Faro faro".