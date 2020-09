Madagascar: Télévision numérique - StarTimes décroche le droit d'acquisition de retransmission de Laliga Santander

Les entreprises de télévision numérique payante rivalise de créativité pour offrir aux téléspectateurs un large choix de programmes.

StarTimes n'est pas en reste dans cette course en continuant d'enrichir sa programmation sportive, plus particulièrement dans le football où elle vient d'annoncer l'acquisition des droits de retransmission de LaLiga Santander jusqu'en 2024.

Engagement. En effet StarTimes diffusera les matchs de LaLiga Santander à compter de la saison 2020-2021. « Les matchs seront diffusés en direct et en haute définition, sur les chaînes sport de StarTimes en français ainsi que sur l'application de streaming StarTimes ON, à compter du 12 septembre prochain » ont annoncé les responsables de StarTimes Madagascar lors d'une conférence de presse. « L'acquisition de LaLiga souligne notre engagement à enrichir en permanence nos bouquets et à fournir à nos abonnés un contenu sportif de haute qualité. Nous allons offrir aux fans de football des grands matchs chaque semaine jusqu'à la tenue de l'euro 2020 en juin 2021. La NBA a également repris sur la chaîne ESPN et des nouvelles chaînes en version française seront bientôt disponibles sur la plateforme, après l'entrée de la chaîne Dream Works le mois dernier".

StarTimes Go. Sur la même lancée, StarTimes met en place une plate-forme de shopping interactif appelée StarTimes Go. Un programme de téléachat du même nom sera diffusé sur la chaîne Novela F plus , et de certaines chaînes locales. Il offrira une nouvelle expérience de shopping sans contact, via des services intégrés disponibles à la télévision, par téléphone, et en ligne. « Au début, le programme proposera essentiellement nos produits, avant d'étendre progressivement sa gamme.

Ces produits seront présentés et testés par des animateurs qui en exposeront les principales caractéristiques à l'écran ». De plus, à travers ce système, les produits seront proposés à des prix inférieurs à ceux du marché. Et pour l'achat d'un décodeur ou d'un téléviseur, des comptes de l'application de streaming StarTimes ON seront offerts. L'application StarTimes ON permet également de découvrir et de commander les produits en toute sécurité. Et un service d'installation est disponible après paiement et la livraison.