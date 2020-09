Madagascar: BNI Madagascar - La banque de proximité au service des retraités de la CNaPS

Les agences de la BNI assurent dorénavant des services de paiement pour les retraités (Bnicnaps).

Depuis plus de deux ans, BNI Madagascar met à la fois sa politique de proximité et son expertise en matière de bancarisation au profit des retraités issus du secteur public et privé.

Un process qui se manifeste par un partenariat que la banque a noué avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Ensemble, les deux entités se sont engagées à moderniser le service des prestations sociales pour mieux traiter les retraités.

Traitement privilégié. A travers ce partenariat, la banque met à la disposition des usagers de la CNaPS son vaste réseau d'agences, pour sécuriser et faciliter le paiement des allocations de retraites. Le dispositif mis en place permet aux retraités issus du secteur privé de percevoir leurs pensions auprès des agences de la BNI Madagascar. Les personnes âgées bénéficient d'un traitement privilégié puisqu'un guichet spécial leur est dédié afin de leur offrir un accueil digne des « zokiolona ». Et ce, dans le strict respect des mesures et gestes barrières en cette période de crise sanitaire.

« Le partenariat de la BNI avec la CNaPS va bien au-delà d'une simple mise à disposition » explique la BNI Madagascar dans un communiqué. En effet, la banque propose aux retraités un service complet incluant entre autres une carte bancaire pour faciliter leur retrait 7j/7 auprès des 122 Guichets Automatiques de la banque. En plus de la simplicité et la facilité offertes aux retraités, la banque et la CNaPS ont décidé que ces services appelés « Pack MITSINJO » seront entièrement gratuits.

Crédit Mitsinjo. En exclusivité, les pensionnaires retraités affiliés à la CNaPS pourront également bénéficier du crédit Mitsinjo. Ils peuvent emprunter jusqu'à 8 000 000 Ariary et rembourser dans un délai de 6 à 24 mois. Les démarches ont été facilitées pour rendre le crédit accessible. Aucune garantie réelle ni caution personnelle n'est exigée.

Le prêt peut être débloqué très rapidement, en moins de 24h, dès lors que les conditions sont remplies. BNI Madagascar prend le temps d'expliquer l'ensemble de ces avantages à travers son réseau d'agences et accompagne directement les retraités de la CNaPS qui souhaitent procéder à l'ouverture de leur compte. Aujourd'hui, la première banque malgache a été choisie par des milliers de retraités pour leur compte et crédit bancaire. Ce partenariat avec la BNI Madagascar permet à la CNaPS d'enclencher la première étape de son plan pour la digitalisation des prestations sociales.