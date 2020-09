Madagascar: Carnet nuptial - Fy et Fitia convolent en justes noces

Fy Rasolofoniaina et Fitia Randriamifidimanana se sont dit « oui ».

C'est officiel, le chanteur Fy Rasolofoniaina n'est plus un cœur à prendre. Samedi, la coqueluche de ces dames convole en justes noces. L'heureuse élue n'est autre que sa compagne de toujours, la chanteuse Fitia Randriamifidimanana. Si Monsieur est le chouchou de toutes les générations, Madame fait partie de ces étoiles montantes sous la houlette de Fanja Andriamanantena. Par ailleurs, elle participe au projet 'Mozika Tsotr'izao'. Preuve que les amoureux sont animés et partagent la même passion pour la musique

C'est du côté de Mahazoarivo que Fy et Fitia se sont dit oui pour la vie devant Dieu et leurs proches. Faisant d'une pierre trois coups, le traditionnel « vodiondry », les mariages civil et religieux se sont tenus le même jour au même lieu. Confinement oblige, la cérémonie s'est déroulée en toute intimité sans dépasser la limite des 50 invités. Pour le grand jour, le couple a fait profité de son talent de chanteurs leurs invités pour partager son bonheur en chansons. De même le trio Yrinaf, Joro et Fabr ont interprété leurs morceaux préférés le temps de l'animation musicale.

Le répertoire s'est fait avec les « Malalanao » de 'Zay, « Can't help falling in love » d'Elvis Presley ou encore « You say » de Lauren Daigle. En fin de soirée, Reko a fait des heureux grâce à un mini-concert. Accompagné de ses frères d'art, Fy Rasolofoniaina a chanté en duo avec son épouse. Sur les réseaux sociaux, quelques photos du mariage suscitent un grand engouement des internautes, leur souhaitant leurs meilleurs vœux. De même, les autres stars ont adressé leurs félicitations aux amoureux sur la toile. Vives les mariés !