Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l'Intérieur - «Nous comprenons la détresse des populations »

Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, après avoir déclenché le Plan Orsec (Organisation des secours) a expliqué, sur la Rfm, samedi soir, que cela s'explique par les pluies exceptionnelles enregistrées un peu partout au Sénégal, «avec un maximum de 205 millimètres à Sokone, 177 millimètres à Sébikotane, 117 mm à Sangalkam, 162 à Joal, 124 à Thiès, 108 à Popeunguine, 178 à Passy, 60 mm à Yeumbeul etc. Il a également beaucoup plu dans le Sud et on prévoit des pluies pour la nuit (samedi) et (Dimanche)».

«Le Président nous a instruits de déclencher le Plan Orsec pour venir en aide aux populations et nous comprenons, aujourd'hui, leur détresse. Nous sommes obligés de chercher des moyens pour faire face à ces problèmes.

Certainement le ministère des Finances nous appuiera avec d'autres partenaires comme l'année dernière.

On trouvera les moyens pour faire face. On avait fait des prévisions et des moyens étaient en train d'être mis en œuvre pour soulager les populations des Parcelles assainies, fortement touchées par les inondations», a-t-il déclaré.

Dans ce sens, le ministre a présidé une rencontre avec les services concernés, le dimanche, pour évaluer et prendre les mesures nécessaires.