Ile Maurice: Beau-Bassin-Rose-Hill - Une élection remplie de rebondissements

Ils se définissent comme étant «dé zanfan» de la ville Beau-Bassin-Rose-Hill. Samedi, Jean Didier David Utile, du parti Muvman Liberater (ML), a été élu maire de la ville de Beau-Bassin-Rose-Hill. Alors que Nazir Mohamad Ameen Junggee, du MSM, a quant à lui obtenu le poste d'adjoint au maire. Du moins que l'on puisse dire, c'est que ces élections étaient semées d'imprévus.

Jean Didier David Utile a remporté 15 voix contre sept, obtenues par Marie Véronique Wendy Delord, du PMSD. Juste après avoir été déclaré maire des villes soeurs, Jean Didier David Utile a présidé l'élection pour faire élire son adjoint. Outre Nazir Mohamad Ameen Junggee, Gilwyn Brunel L'Assiette du PMSD était parmi les candidats. Au premier tour, le vote s'est soldé sur des ex aequo, soit 11 contre 11, et un vote invalide alors que le nombre de conseilleurs dans les deux partis ne correspondait pas.

En effet, la mairie compte sept conseillers du PMSD, sept du ML et neuf conseillers sous la bannière du parti soleil. Seule explication possible : des conseillers du MSM ont voté pour... le candidat L'Assiette. Face à cet imprévu, le nouveau maire intronisé a tenu à réunir avec les conseillers de la municipalité et autres figures du gouvernement pour décider de la marche à suivre.

Entre-temps, le candidat bleu, Brunel Gilwyn L'Assiette a fait comprendre que le résultat du premier décompte est déjà une victoire pour le PMSD, mais il a dit craindre que les votants se fassent «brainwashed» lors de cette petite réunion avec le nouveau maire et les membres du camp adverse. Mais quelques instants plus tard, à l'annonce d'un deuxième tour par le nouveau maire, la donne a changé. À 17 votes contre cinq et un vote invalide, Nazir Mohamad Ameen Junggee a remporté les élections contre Brunel Gilwyn L'Assiette. Déçu, ce dernier, ainsi que les membres du PMSD, ont quitté la salle du conseil.

Les scrutins se sont déroulés en présence de plusieurs ministres, à l'instar de Joe Lesjongard, Nando Bodha et Fazila Jeewa-Daureeawoo entre autres. Ivan Collendavelloo était également présent.