Libye: Crise libyenne - Le Maroc accueille des discussions entre les parties rivales

Des représentants du gouvernement de Tripoli et du parlement de Tobrouk vont se réunir cette semaine au Maroc pour discuter des différents aspects du dossier libyen.

La rencontre entre les rivaux libyens a pour but d'essayer de consolider le cessez-le-feu annoncé la semaine dernière, de relancer le processus politique, et de mettre fin au conflit qui dure depuis dix ans.

Pour les deux parties en conflit, ces réunions « permettront de décongeler les relations rompues » depuis plus de quinze mois, en raison de l'offensive menée par le maréchal Khalifa Haftar pour contrôler Tripoli la capitale.

Selon des sources des deux camps, ces discussions, qui vont s'étendre sur plusieurs jours, visent à surmonter les difficultés et à s'entendre sur certains détails de l'initiative du chef de Parlement de l'Est, Aguila Saleh. Elles visent aussi à s'entendre sur « le partage du pouvoir et des revenus pétroliers ».

« Des réunions sont actuellement en cours, au Maroc, entre les représentants du gouvernement libyen et du Parlement de Tobrouk, pour discuter des questions liées à la crise libyenne », a déclaré un responsable libyen.

Il a déclaré que le Maroc accueillerait ultérieurement une réunion entre le président du Haut Conseil d'Etat libyen, Khaled Mechri, et le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh. Le premier avait évoqué, vendredi, des rencontres informelles au Maroc entre le Haut Conseil d'Etat et le Parlement de Tobrouk, selon un communiqué de son bureau de presse. Mechri et Saleh s'étaient rendus à Rabat en juillet, où ils ont eu des entretiens séparés avec des responsables marocains.

Un porte-parole du Parlement de Tobrouk a déclaré que la réunion prévue à Rabat vise à reprendre les pourparlers entre les rivaux libyens pour parvenir à un règlement politique en Libye.

La représentante spéciale par intérim de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams, vient d'effectuer une tournée à Rabat, au Caire et à Tunis, pour préparer la reprise du dialogue avec les pays voisins. A la fin de chaque étape, elle a appelé au retour à la table de négociations.

Des efforts diplomatiques ont été entrepris ces dernières semaines pour parvenir à une solution au conflit libyen, suite aux victoires remportées par l'armée libyenne contre les milices du maréchal Khalifa Haftar.