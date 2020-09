Soudan: Accord de paix signe entre le gouvernement soudanais et les groupes armés.

communiqué de presse

Le Secrétariat de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) se félicite de la signature de l'Accord de paix entre le Gouvernement Soudanais et les Groupes Armés à Juba, la capitale du Soudan du Sud, le 31 aout 2020.

La signature dudit Accord de Paix est une avancée majeure et un grand pas en avant clans la consolidation de la paix et de la stabilité au Soudan. L'accord aborde des questions importantes relatives au partage du pouvoir, a la promotion de la Stabilité et au retour des personnes déplacées. En outre, I' Accord de Paix pose les bases d'une paix et d'une stabilité durables au Darfour et clans d'autres régions touchées par le conflit. En outre, cet accord démontre I' engagement de toutes les parties Soudanaises à donner la priorité a la paix et a la stabilité ; en conséquence, le Secrétariat de la Conférence (SC) salue cette démarche et l'applaudit.

Le SC confirme son soutien a !'Accord de Paix Soudanais du 31 aout 2020 et exprime son engagement a poursuivre la coordination avec le Gouvernement Soudanais ; toutes !es parties soudanaises et partenaires du développement pour la mise en couvre de programmes et d'initiatives qui renforceraient les priorités de développement du Soudan,en particulier clans les zones touchées par la guerre.

Le Secrétariat de la Conférence félicite le Gouvernement du Soudan du Sud pour son rôle clans la facilitation des négociations de paix et apprécie le précieux soutien apporté par l'ONU et les partenaires régionaux et bilatéraux qui ont contribué à rendre I' accord de paix possible.