Togo: Les Démocrates élèvent la Junte militaire malienne au rang de Sankara et Rawlings

communiqué de presse

Le parti de Nicodème Habia s'est planché sur la situation au Mali. Contrairement à certains qui peuvent voir d'un mauvais œil le coup d'Etat perpétré par la Junte militaire qui a renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Kéita, le parti Les Démocrates salue cet acte salvateur des militaires maliens à juste titre.

D'après Habia et ses pairs, « les militaires maliens regroupés au sein du CNSP (Conseil National du Peuple Malien) » sont des « patriotes dont nos pays africains ont besoin pour nous sortir des dictatures et monarchies des régimes soutenus par la France ».

Ainsi, lance-t-il « un vibrant appel pour que d'autres Thomas Sankara et Jerry Rawlings se lèvent et délivrent nos pays de la tyrannie », ceci pour mériter la considération « des héros des temps modernes et de la génération à venir ».

Le Parti politique Les Démocrates soutient les militaires maliens dans leur quête et leur lutte pour l'implantation de la véritable démocratie au Mali.

Le régime de IBK étant corrompu jusqu'aux racines, impopulaire, assassin de sa population durant les soulèvements populaires, n'est plus ni légitime, ni légal pour prétendre diriger la grande nation de Soundjata Keita.

Le Parti Des Démocrates considère les militaires maliens regroupés au sein du CNSP (Conseil National du Peuple Malien) comme de patriotes dont nos pays africains ont besoin pour nous sortir des dictatures et monarchies des régimes soutenus par la France.

Nous lançons un vibrant appel pour que d'autres Thomas Sankara et Jerry Rawlings se lèvent et délivrent nos pays de la tyrannie. Ils seront ainsi considérés comme des héros des temps modernes et de la génération à venir.

Chers militaires des autres pays africains, le pays vous appelle, vous aviez prêté serment de défendre vos pays contre les agressions venant de l'extérieur comme de l'intérieur.

Levez-vous et chassez hors de nos murs ces vautours politiciens qui ne pensent aucunement au bien-être de nos politiciens.

Le parti Les Démocrates condamne avec véhémence toutes les machinations et manœuvres de la part des chefs d'États de la CEDEAO qui sont les sous-traitants de la France pour piller nos ressources et maintenir nos populations dans l'ignorance totale.

Vive la révolution, vive le soulèvement populaire, vive les insurrections militaires pour une liberté totale de nos peuples.