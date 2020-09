Algérie: Une convention pour la création de startups dans les domaines du patrimoine, de la culture et des arts

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up, Yacine El-Mahdi Oualid ont signé, dimanche à Alger, une convention cadre pour la création de startups dans les domaines du patrimoine, de la culture et des arts, a indiqué un communiqué du ministère.

La convention permettra aux porteurs de projets, notamment les jeunes, de créer des startups dans les domaines du patrimoine, de la culture et des arts, eu égard à leur rôle dans la mise en place d'un tissu économique cadrant avec les exigences du développement et compte tenu des potentiels qu'elles offrent pour la promotion des industries et des services culturels et artistiques, précise-t-on de même source.

Les deux parties ont convenu de lancer, durant les toutes prochaines semaines, une initiative, actuellement en préparation, pour présenter les projets innovateurs dans les domaines suscités, le but étant de sélectionner les projets éligibles à l'appui et à l'accompagnement.

Le ministère de la Culture et des Arts s'emploie à mettre en place une nouvelle stratégie visant à promouvoir, valoriser et sauvegarder, de la meilleure façon qui soit, le patrimoine culturel dans le cadre d'une nouvelle approche socioéconomique, a conclu le communiqué.