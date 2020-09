Congo-Kinshasa: L'UDPS exige un recensement rapide des Congolais en prévision des élections de 2023

Le président de la commission Politique administrative et juridique de l'UDPS/ Tshisekedi encourage le gouvernement à doter l'Office national de l'identification de la population (ONIP) des moyens conséquents pour procéder rapidement au recensement général et scientifique des Congolais. Dans un point de presse dimanche 7 septembre 20 à Kinshasa, Me Jimmy Ambumba Linganga a déclaré que ce recensement était indispensable et incontournable, dans la mesure où il va faciliter à la Commission électorale d'avoir un fichier de l'Etat civil à même de lui permettre d'identifier les électeurs.

« Il n'y a que le recensement qui doit nous déterminer le nombre exact des congolais, pas les statistiques sommaires. Nous devons avoir un recensement scientifique, qui va également nous permettre de savoir, qu'est-ce le Congo représente au commun des mortels » a-t-il déclaré avant d'ajouter que lorsqu'il y a la volonté politique, rien ne peut gêner ou mettre en mal le processus. « Juste une simple volonté politique suffirait à ce que nous puissions nous organisée conséquemment, par rapport à ça, et en 2023, on aura les élections. »

Il a par ailleurs exhorté les scientifiques et juristes congolais de chaque fois éclaircir l'opinion publique sur des questions politiques et juridiques qui fâchent, au lieu de continuer à alimenter la polémique à travers les médias et les réseaux sociaux.