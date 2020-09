Sénégal: Une politique environnementale audacieuse est essentielle pour lutter durablement contre les inondations

communiqué de presse

Dakar, 7 septembre 2020 - Le Sénégal s'est retrouvé submergé après d'importantes inondations hier, avec plus de précipitations en une journée que la quantité totale qui tombe habituellement pendant les trois mois de la saison des pluies. Le nombre définitif de personnes qui ont perdu la vie n'a pas encore été confirmé par les autorités.

« C'est un triste jour pour le Sénégal. Il y a eu des pertes de vies humaines et des milliers de personnes ont perdu leur maison. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers. Greenpeace Afrique est solidaire de toutes les personnes impactées », a déclaré le Dr Ibrahima Cissé, responsable de la campagne de Greenpeace Afrique à Dakar.

« Le plan d'aide d'urgence (ORSEC) du gouvernement de Macky Sall est certes un bon recours, mais il est insuffisant. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est en train de conduire à des événements météorologiques de plus en plus extrêmes dans toute l'Afrique, faisant des ravages et déplaçant des millions de personnes ».[1]

« Les 15 gouvernements de la CEDEAO doivent surveiller les conditions météorologiques et mieux se préparer aux futures inondations et sécheresses. Il est urgent de mettre en place une politique environnementale adaptée au nouveau contexte et, surtout, de prendre des décisions courageuses á même d'atténuer le changement climatique et d'améliorer la résilience des populations, sans quoi la tragédie du week-end dernier risque de devenir la nouvelle norme durant les périodes hivernales », a conclu le Dr Ibrahima Cissé.

En février, Greenpeace Afrique a mis en garde contre la prolifération des événements météorologiques extrêmes et a demandé à l'Union africaine de faire de 2020 une année d'action climatique panafricaine.