Congo-Brazzaville: Littérature - « Un auteur, un livre », un rendez-vous dédié à la promotion des écrits et de leurs créateurs

Lancé le 5 septembre dernier, « Un auteur, un livre » est un rendez-vous littéraire initié par les Editions + durant tous les week-end du mois de septembre pour développer le goût de la lecture tout en offrant un espace de visibilité pour les écrivains congolais et ceux d'ailleurs. Les premiers à s'y lancer étaient Rosny Souaga Le Sage et Yaya Onka.

Présentations et dédicaces, rencontres littéraires ou encore festivals sont, entre autres, les activités littéraires mises en arrêt, sur le plan national, à cause de la pandémie de Covid-19. Fortement impactés par cette crise sanitaire, les promoteurs de ce secteur tentent de créer des initiatives pour continuer à survivre. Le programme « Un auteur, un livre » lancé durant tout le mois de septembre par les Editions + s'inscrit dans cette perspective et vise à mettre en avant les auteurs ainsi que leurs œuvres. Par ailleurs, ce projet est aussi une manière de maintenir la flamme de la lecture et de la passion pour le livre auprès du grand public car quoique les activités littéraires soient momentanément interrompues, la lecture reste l'un des loisirs culturels auquel tout le monde peut continuer à s'adonner.

Le premier à ouvrir le bal de ce rendez-vous le 5 septembre dernier est Rosny Souaga Le Sage avec son roman d'apprentissage aux nombreuses questions et métaphores, « La bavure du destin », publié l'an dernier aux éditions Continents à Lomé, au Togo. L'œuvre retrace un premier flirt, une première relation sexuelle et là bonjour les déboires et l'amère saveur des regrets tous azimuts : une grossesse non-programmée face à un auteur qui nie en être responsable. Dès lors, la jeune Ovendeh, par les multiples épreuves à affronter, découvrira que devant certaines situations susceptibles de nuire, il faut savoir se montrer fort mentalement et physiquement.

Le roman de Rosny Souaga, malgré son caractère attendrissant et quelques soucis de logique dans son fond, pose le problème des relations sentimentales en milieu juvénile, avec toutes les conséquences que cela implique. En faisant la lecture de quelques pages du livre, l'auteur a invité les internautes à s'imprégner l'œuvre dans sa profondeur pour une évasion réaliste.

De son côté, le peintre et slameur benino-congolais, Yaya Onka, a fait voyager le public dans une lecture rythmique et soyeuse aux ardeurs d'une berceuse avec son œuvre « 3Pol'Air ». Ce livre qui assure le prolongement de ses pensées musicales en un recueil de trente-trois poèmes n'est autre qu'un autoportrait de l'artiste où il se décrit lui-même. A en croire l'artiste, ce livre est une manière pour lui d'élargir le champ lexical de son art. Des non-dits de l'album qu'il a voulu traduire dans le livre mais en format slam-poésie. Le vivre-ensemble, l'amour et le partage sont quelques maîtres mots de ce récit.

Notons qu'après Rosny Le Sage Souaga et Yaya Onka qui ont ouvert le bal le week-end dernier, les prochains rendez-vous de « Un auteur, un livre » se dérouleront en compagnie de Raymond Loko et Hermann Mizidy, toujours sur la page Facebook des Editions +. Une demi-heure de belle écoute offerte par la lecture d'un ouvrage par son auteur.