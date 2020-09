Congo-Brazzaville: Musique - Debsito, nouvelle révélation de l'Afro-pop

Auteur, compositeur et producteur d'afro-pop, originaire de la RDC et basé en France, il a oeuvré dans l'ombre pendant une dizaine d'années dans la production sonore et scénique, avant de se lancer dans une carrière solo en 2019, en sortant le titre « Parano » qui enregistre actuellement plus de deux millions de vues sur Youtube.

Le titre « Parano » illustre parfaitement l'étendue du talent de Debsito ainsi que son univers artistique empreint de sonorités afro-caribéennes chaleureuses, captivantes avec une pointe de modernité lui conférant un cachet musical hors du commun, explique l'artiste sur son site web.

Debsito, qui était prédestiné à travailler dans le monde de la finance, a tout arrêté pour se consacrer à la musique. Il a d'abord produit pour différents artistes avant d'embrasser une carrière solo. Considéré comme l'une des révélations de l'Afro-pop, Debsito annonce son prochain single d'ici septembre 2020 et prévoit de sortir un EP avec des titres inédits d'ici la fin de l'année.

Originaire de la RDC, Debsito est le fils du célèbre et défunt chanteur congolais « Debaba ». C'est grâce à son père qu'il s'est intéressé à la musique congolaise dès son plus jeune âge. Mais, il est également fan des artistes urbains des années 2000 comme Craig David, Sean Paul, Usher etc.

Détenteur d'un Master en gestion financière, il a travaillé pendant quelques années dans une entreprise. En même temps, il exerçait ses activités musicales, en se produisant de temps en temps avec le groupe Black Bazar à travers l'Europe, la Réunion et l'Afrique. Grâce à ces différentes expériences, il décide de se lancer dans une carrière solo en 2019. Son premier titre « Parano » a déjà été utilisé par l'office de tourisme de la ville de Varna en Bulgarie pour une campagne publicitaire et de promotion de la ville.