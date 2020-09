Congo-Kinshasa: Littérature - « The Power of Women », le livre du docteur Denis Mukwege, sera publié en 2021

revue litteraire

Ce livre inspirant, explique-t-on, est à la fois une autobiographie et un cri de ralliement contre les violences sexuelles en temps de paix et de guerre. Le Dr Mukwege y relate comment il est devenu un militant par accident, mais en est resté un par nécessité, et met en lumière les femmes extraordinaires qui l'ont façonné et inspiré.

Le livre, fait-on savoir, explorera "ce que l'humanité peut apprendre des histoires de femmes qui ont subi des violences sexuelles, comment nous pouvons commencer à prévenir l'indifférence au sein de nos communautés, et le rôle que le leadership mondial peut jouer pour faire avancer les choses." "C'est une histoire de lutte et de souffrance, mais c'est aussi une histoire d'espoir et de résilience. Le Dr Mukwege a vu des milliers de femmes sur le point de mourir et a entendu leurs histoires déchirantes - mais il les a également vues guérir, acheter des terres, démarrer des entreprises et aider à reconstruire leurs communautés détruites. Grâce à son travail, il a également voyagé à travers le monde, lui faisant prendre conscience des similitudes frappantes entre les expériences de violence des femmes".

Appel à l'action

Le livre "The Power of women. Learning from resilience to heal our world», indique-t-on, amplifie les histoires de survivantes pour fournir un appel à l'action saisissant et profondément convaincant qui renforce les messages du mouvement #MeToo. « Le Dr Mukwege explique que la corruption, la cruauté et l'indifférence mondiale ont soutenu deux décennies de conflit dans son pays, mais il soutient tout au long que la crise du viol au Congo est inextricablement liée aux mauvais traitements infligés aux femmes dans les foyers et dans les rues de toutes les régions du monde ».

En outre, le médecin congolais s'adresse également aux hommes, les encourageant et les guidant à devenir des alliés dans la lutte contre les abus sexuels. Ainsi, par son exemple personnel et ses idées, il espère inspirer une nouvelle forme de «masculinité positive» - un changement dans le comportement et les attitudes masculines qui aidera à construire des sociétés plus inclusives et plus équilibrées entre les genres. Le Dr Mukwege pense ainsi que d'autres hommes doivent se joindre à la lutte contre les violences sexuelles. « Les innombrables femmes avec lesquelles le Dr Mukwege a travaillé l'appellent leur sauveur. Le Dr Mukwege n'hésite pas à souligner, cependant, qu'eux-mêmes, les femmes, sont les héroïnes de cette histoire », fait-on savoir.

Le Dr Denis Mukwege est né en République démocratique du Congo en 1955. Sa vie, rappelle-t-on, a été marquée par les transformations et les tragédies de son pays d'origine. Désormais chirurgien de renom, il est reconnu comme le plus grand expert mondial dans le traitement des victimes de viol, et son approche holistique de la guérison a inspiré d'autres initiatives à travers le monde. En 2014, il a été invité à la Maison- Blanche par Barack Obama. En Europe, il a reçu le prix Sakharov des droits de l'homme. En novembre 2018, il a reçu le prix Nobel de la paix avec Nadia Murad, militante des droits humains yézidie et survivante des violences sexuelles.