Algérie: Boumerdes-zones d'ombre - 37 raccordements en GN achevés sur 210 programmés

Alger — La Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz (SADEG) a annoncé lundi, que, sur 210 opérations inscrites pour le raccordement en gaz naturel des zones d'ombre dans la wilaya de Boumerdes, 37 ont été déjà achevées.

Dans le cadre des opérations inscrites pour le raccordement des zones d'ombre en gaz naturel, au niveau de la direction de distribution de Boumerdes, qui compte 210 opérations inscrites à travers la wilaya, "37 opérations sont terminées et mises en service tandis que 71 opérations sont en cours de réalisation", a précisé un communiqué de la société.

Cela permettra le raccordement de 14 224 foyers au réseau de distribution de GN qui s'étend sur une longueur de 851.85km, selon la même source.

Par ailleurs, la société a relevé que 61 autres opérations sont en phase de lancement des travaux, précisant que les études sont déjà réalisées et permettant le raccordement de plus de 8 800 foyers par la réalisation de plus de 492 km de réseau.

A ce propos, la société a détaillé que "le nombre de client gaz est passé de 48 166 en 2010 à 126 830 en 2020 soit une évolution de 162 %".

Toutefois, "des projets de grande envergure peinent à être réalisés et mis en service, tel le cas au niveau de la commune d'Afir qui compte 2 570 foyers non raccordés pour cause d'oppositions sur le réseau transport par certains propriétaires de terrains" regrette la SADEG.