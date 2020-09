Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2020 - La 54ème session ordinaire démarre aujourd'hui

La 54ème session ordinaire de l'Examen d'Etat démarre aujourd'hui 07 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Une session ordinaire organisée in extremis du fait qu'il a fait de peu pour qu'elle soit annulée - elle comme celle du Tenafep au cycle primaire, voire celles des cycles supérieurs et universitaires - à cause de la pandémie de la Covid-19. Après une paralysie d'environ cinq mois (de mars à août 2020) de la vie économique, sociale et culturelle à travers tout le pays, nombre de partenaires éducatifs ne croyaient plus à la tenue de cette 54ème session de l'Examen d'Etat et entrevoyaient ainsi une déclaration d'une année scolaire dite «blanche ».

Heureusement, tel n'était pas le point de vue du gouvernement qui, après moult analyses, s'est finalement décidé à terminer cette année scolaire, en consentant toutefois quelques aménagements pour aider les finalistes des cycles primaire et secondaire à récupérer en un mois, les matières non enseignées pendant le dernier trimestre de l'année scolaire 2019-2020.

C'est dans cet élan que la présente session ordinaire est organisée, après la hors-session qui s'est déroulée la semaine dernière (du 31 août au 05 septembre 2020) avec la passation de la Dissertation, du Français oral, du Dessin industriel et de la Pratique professionnelle. Au total 818.667 candidats finalistes du cycle long des humanités ont passé l'épreuve de la dissertation dans 2.036 centres d'examen disséminés dans toutes les provinces du pays et 5.575 candidats finalistes du cycle court ont aussi passé l'épreuve de la rédaction. Ce sont les mêmes candidats finalistes qui vont normalement subir cette session ordinaire prévue pour quatre jours et qui débute aujourd'hui lundi, 07 septembre pour s'achever le jeudi 10 septembre 2020.

Il est prévu que le ministre ayant l'Enseignement primaire, secondaire et Technique (EPST) dans ses attributions voyage pour le Haut-Katanga en vue de lancer cette passation à partir de ce coin. Les autorités nationales et provinciales en charge de ce secteur se chargeront de cette même opération ici dans la capitale. Malgré le rapprochement inédit de la tenue des différentes organisations de ces épreuves certificatives - Tenafep, hors session et session ordinaire de l'Examen d'Etat - l'Inspection de l'EPST affirme avoir fourni un grand effort pour faire parvenir des malles d'items dans toutes les provinces du pays. Le nombre de candidats et de centres d'examen est resté inchangé depuis la hors-session.RSK