Gabon: Bakoumba - Clôture de la première édition des cours de vacances

Les cours de soutien organisés par le Parti démocratique gabonais ont pris fin le week-end dernier dans le département de Lekoko, situé dans la province du Haut-Ogooué. Initiés par les autorités politiques du Parti démocratique gabonais de Bakoumba, ces cours de vacances avaient pour objectif, la remise à niveau des élèves du primaire et ceux du secondaire de la contrée. Covid-19 oblige, les enseignements se sont déroulés dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement gabonais.

Les élèves du primaire et du secondaire du département de Lékoko ont eu droit à 35 jours d'intenses activités pédagogiques. Ils étaient 400 au total, ces apprenants qui ont bénéficié des enseignements de soutien pour relever leur niveau d'études interrompu par la suspension des cours due au Covid-19 depuis le mois de mars dernier. Quatre mois plus tard, les cours de vacances sont la bienvenue pour beaucoup d'élèves. Les autorités politiques du département de Lekoko ont pensé à leur jeunesse, qui selon elles, est sacrée.

Heureux sont ces jeunes qui ont pris une part active à cette séance de cours durant plus d'un mois et demi. « Nous sommes heureux d'avoir participé à ces cours gratuits. Cela nous a permis de revoir certaines notions que nous avions déjà apprises. Nous ne pouvons que remercier les organisateurs de cette initiative louable et nous souhaitons que cela soit possible pour les années à venir » confie un des élèves. Le parrain se réjouit au même titre que les bénéficiaires de ces cours de soutien. « C'est pour accompagner nos jeunes enfants que nous avons jugé important et nécessaire d'organiser les cours de soutien au profit des élèves du primaire et du secondaire de notre département » laisse t-il savoir.

Soucieux de l'avenir de la jeunesse du département de Lékoko, l'édile de la commune de Bakoumba n'est pas allé du dos de la cuillère pour remercier le parrain de cette initiative. Pour lui, Juste Rock Atana Ndali n'a fait que répondre à l'appel d'un philosophe contemporain Auguste Comte. Il affirme sans ambages que ce penseur français du XIXe siècle disait que « Les grands hommes sont ceux qui servent les causes de l'humanité ».

La fin de la première édition des cours des vacances s'est achevée en beauté. Les gestes barrière ont été au cœurs des trente-cinq jours d'activités pédagogiques. Le parrain a promis que la première édition va accoucher d'une autre et que les enfants seront toujours au cœur de l'apprentissage. Il faut également souligner que trente-cinq jours durant ces activités pédagogiques, les enseignants ont donné le meilleur d'eux .Ils ont d'ailleurs été félicités par les autorités politico-administratives du département de Lékoko.