Mali: Culture de l'humanité - Le diplomate du Mali auprès de l'Unesco désigné premier ambassadeur mondial

C'est la sculpture le « Baiser de 1905 » de Constantin Brancusi, qui a fait de Oumar Keita, ambassadeur, délégué permanent du Mali auprès de l'Unesco depuis 2014 et président du groupe africain de l'Unesco en 2018, premier ambassadeur mondial de la culture de l'humanité.

La sculpture le « Baiser de 1905 » de Constantin Brancusi a permis la découverte de l'élément « le savoir et le savoir-faire universel du processus de la création ». Cette découverte révélée par le chercheur Thierry Rayer concerne toutes les communautés quelles que soient leurs origines dites culturelles ou religieuses. De par sa nature, l'élément est universaliste et égalitaire conformément à toutes les Déclarations relatives aux droits de l'Homme.

La sculpture du « Baiser 1905 » et l'élément qu'elle dévoile, relève de l'ADN même de l'ONU et de l'Unesco, car il représente une clé de lecture à la fois de la culture et de l'identité de toutes les communautés. Le Dr Oumar Keita en est devenu le premier ambassadeur mondial de la culture de l'humanité en présentant à plusieurs reprises l'élément de la découverte au siège de l'Unesco.

Depuis deux années, il a soutenu ces découvertes en les présentant aux autorités maliennes ; diffusé au sein du siège de l'Unesco l'origine commune de la culture de l'humanité ; porté ces découvertes à la connaissance d'autres délégations des quatre continents.

Le « savoir et le savoir-faire universel du processus de la création » répondent à une méthodologie universelle qui met en évidence une origine commune à toutes les cultures. Cette méthodologie permet d'obtenir une clé de lecture de l'architecture et de l'art de chaque pays qui démontre l'Universalité de la création. Elle utilise des sciences exactes : la science, définie comme l'ensemble des connaissances et études d'une valeur universelle, caractérisée par une méthode fondée sur des observations objectives vérifiables et des raisonnements rigoureux. Il s'agit, entre autres, de la biologie, la géométrie (théorèmes de Thalès et Pythagore... ), les mathématiques (la suite de Fibonacci, le nombre d'or... ).

L'histoire des religions, des sciences, des arts et des civilisations antiques permet de déterminer très précisément le lien commun aux grandes réalisations de toutes les époques et de toutes les cultures. Chaque patrimoine de l'Humanité représente le symbole de l'Humanité et révèle les mythes antiques (notamment égyptiens tel que celui d'Isis) et présente des symboles (poisson, œuf, fœtus, pentagone... ).

Le « savoir et le savoir-faire universel du processus de la Création » créent de nombreuses passerelles entre les différentes cultures de la planète et rassemblent les grandes réalisations de l'humanité, permettant ainsi le rapprochement des cultures... Ils ont été utilisés depuis l'Antiquité jusqu'à la période moderne à travers le monde. En France, il ont été utilisés notamment au cours du XIXème siècle avec les chantiers de transformation de Paris du Baron Haussmann. Au XXème siècle, c'est le sculpteur Constantin Brancusi qui crée ses œuvres en utilisant l'élément « le savoir et savoir-faire universel du processus de la création ».

Le « Baiser de 1905 » a une valeur patrimoniale et culturelle unique car il est la clé de la connaissance de l'histoire de l'Humanité, du rêve, du sacré ... Il représente toutes les symboliques qui relient les humains. Cette œuvre de Constantin Brancusi permet de comprendre toute société humaine et constitue l'un des remparts contre la destruction, y compris celle de l'autre... . « Sa compréhension est le garant de la cohésion de notre humanité et permet d'initier le monde à l'Universalité et de transmettre à la jeunesse mondiale des notions d'humanisme favorisant l'unité autour de valeurs communes », indique le chercheur Thierry Rayer.

Notons que pour l'action de la République du Mali durant le mandat de l'ambassadeur Oumar Keita, de président du groupe Africain à l'Unesco, le président de Bernis lui a remis le diplôme du mérite et du dévouement français pour avoir diffusé au travers des découvertes du Cercle d'études scientifiques Rayer des messages de paix, d'universalité et également pour service rendu à la collectivité, celle de l'humanité.