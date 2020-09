Egypte: Examen avec une entreprise pakistanaise des modalités de sceller un partenariat avec l'usine de gazon artificiel

Le ministre de la jeunesse et des sports, Achraf Sobhi a examiné, lundi 7 sept, les modalités de partenariat avec des responsables de l'entreprise pakistanaise "Forward", l'une des plus grandes sociétés spécialisées dans la fabrication de produits sportifs au Pakistan et dans le monde entier.

Les responsables de l'entreprise ont présenté des moyens de parvenir à un partenariat avec l'usine de gazon artificiel affiliée au ministère de la Jeunesse et des Sports pour la fabrication du ballon de football, présentant un aperçu de l'histoire de l'entreprise, des domaines de la fabrication sportive, et des mécanismes de travail au sein des usines de l'entreprise, ainsi que les domaines de coopération avec des marques internationales, à savoir Adidas, Nike, Lotto et autres.

Le directeur de la société a présenté le modèle proposé afin de produire des ballons dans l'usine de gazon artificiel.

De son côté, le ministre a salué l'initiative de la société pakistanaise pour avoir choisi l'Egypte, et ce grâce à sa position et à son rôle industriel pivot et pionnier dans le domaine de la fabrication des produits sportifs.

"En terme de partenariat entre les deux parties, près d'un million de balles seront produites annuellement, pour passer à dix millions de balles dans les premières années qui suivront", a souligné M. Sobhi.

Ont participé à la réunion l'homme d'affaires pakistanais et chef de l'usine et de l'entreprise "Forward", M. Hassan Khoja, le chef de la société autrichienne "Ardoris", M. Mohamed Basri, l'expert en gestion et investissement sportifs, le capitaine Amr Moustafa, le chef de la société "Goal Marketing", M. Mohamed Hamida, et les experts en marketing sportif, MM. Mohamed Hosni Ghandar et Nour El-Din Ahmed.

Depuis 1995, la société de sport pakistanaise Forward fabrique le ballon officiel de la Ligue allemande et française, ainsi que de la Ligue des champions européenne, en plus la signature d'un partenariat avec Nike.