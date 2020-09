Egypte: Nous oeuvrons à restaurer le Caire historique dans toute sa splendeur (PM)

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a souligné l'importance d'avoir une vision claire pour achever la restauration du Caire historique, notant que le gouvernement commencerait immédiatement à mettre en œuvre successivement des projets de développement.

"Le gouvernement s'efforce de redonner au Caire sa splendeur et sa beauté par le biais de ses monuments et bâtiments historiques, et la suppression de tous les aspects négatifs et de tout empiètement sur ces zones", a expliqué M. Madbouly.

Le chef du gouvernement a tenu ces propos lors d'une réunion pour suivre un certain nombre de projets visant à faire ressusciter et restaurer le Caire historique, et ce en présence du chef de l'Autorité nationale pour l'harmonie urbaine, Mohammed Abou Saada , et de l'ingénieur consultant, Mohamed Al-Khatib.

Au cours de la réunion, M. Abou Saada, a passé en revue le développement de nombreuses tombes notables des Mameloukes, soulignant que la région sud comptait 15 monuments datant de l'époque mamelouke, tels que le complexe d'Ibn Barquq et la Mosquée du sultan Al-Ashraf Barsbay.

Le chef de l'Autorité nationale pour l'harmonie urbaine a présenté le projet de renouvellement urbain du "Caire khédivial" dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'image visuelle de la zone centrale du Caire, dont les frontières s'étendent de la zone de la mosquée Hussein et de la mosquée Al-Azhar passant par les places Ataba, Opéra, Moustafa Kamel et Talaat Harb jusqu'à la place Tahrir.