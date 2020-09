Egypte: Al Sissi ordonne de commencer immédiatement à mettre en place le système de transport intelligent

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné de commencer immédiatement à mettre en place un système de transport intelligent en fonction des plus hautes normes mondiales dans le but d'assurer la sécurité du déplacement des citoyens et d'appliquer les technologies avancées pour gérer le réseau routier qui lie les villes et zones logistiques aux ports donnant sur la mer Rouge et la Méditerranée.

M. Al-Sissi s'est réuni, lundi 7 sept, avec le premier ministre Moustafa Madbouly, le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Zaki, et les ministres des Finances, Mohamed Maait, de l'Intérieur Mahmoud Tawfik, et du Transport, Kamel El-Wazir.

Le chef de l'Etat a demandé l'extension de l'application des premières étapes du nouveau système à 20 axes routiers principaux graduellement, en formant et qualifiant les cadres des autorités concernées.

La réunion a porté sur les démarches et étapes de mise en œuvre du système de transport intelligent, qui visent à améliorer la circulation des citoyens et des marchandises grâce à l'application des technologies de pointe dans le but de limiter les encombrements et de promouvoir le transport.

La première étape du système sera appliquée sur les autoroutes le Caire/Alexandrie, le Caire/Ismailia et Shubra / Banha. Ce système devrait faire baisser d'environ 40% les accidents.