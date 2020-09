Angola: Mise en relief de la coopération entre le pays et l'Inde

Luanda — Le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, a qualifié lundi, à Luanda, d'excellentes les relations de coopération entre l'Angola et l'Inde, dans les domaines les plus variés.

S'exprimant à l'issue de la première réunion de la Commission mixte bilatérale Angola - Inde, tenue par vidéoconférence, le ministre a déclaré à la presse que l'entretien traduisait l'importance que les gouvernements des deux pays accordaient aux bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent.

"C'est avec un grand honneur que nous avons participé, au nom du Gouvernement de la République d'Angola, à la première réunion de la Commission mixte Angola-Inde, à la tête d'une délégation composée d'éminents collègues membres de l'Exécutif angolais, ainsi que de représentants de plusieurs autres départements ministériels", a-t-il fait savoir.

A cet égard, il s'est référé ici aux paroles du Président de la République, João Manuel Gonçalves Lourenço, prononcées lors de son discours d'investiture, où il a élu l'Inde comme l'un des partenaires importants et privilégiés à qui l'Angola devrait approfondir et renforcer la coopération dans les domaines les plus variés, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage, la science et la technologie, entre autres, non moins importants.

Selon le ministre, cette rencontre virtuelle contribuera parfaitement au renforcement et à la consolidation de la coopération dans les domaines politico-diplomatique, économique, commercial et culturel, ainsi qu'à poser les bases d'un partenariat stratégique entre les deux pays, rendant les relations plus dynamiques et efficaces.

«Nous aimerions également inviter les hommes d'affaires indiens à profiter des opportunités commerciales actuelles qu'offre l'Angola, des investissements dans différents domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'agro-industrie, des ressources minérales et autres. Il est nécessaire que les parties continuent de travailler dur pour créer et établir un mécanisme de coopération. Par conséquent, il est urgent de signer de certains accords de coopération », a-t-il souligné.

A cet égard il a cité les accords de coopération dans le domaine de la santé, sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service, le protocole d'entente entre les instituts diplomatiques en Inde et en Angola.

Concernant les sujets dominants, à savoir les accords dans lesquels les deux Etats ont exprimé leur intérêt mutuel à signer en 2018, garantissant ainsi le renforcement de la coopération bilatérale, afin de la rendre de plus en plus fructueuse.

Enfin, nous espérons que cette réunion atteindra les objectifs fixés par les deux délégations et qu'elles amélioreront à l'avenir la qualité de vie des populations de nos pays, a conclu le chef de la diplomatie angolaise.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a conduit la délégation de son pays.

Les délégations ministérielles ont passé en revue le cadre général de coopération entre les deux pays et gouvernements.

L'Angola et l'Inde prévoient une croissance du commerce et des investissements, ainsi que des échanges qui ont connu un nouvel élan, après la rencontre entre le Président João Lourenço et le Premier ministre Narenda Modi, en juillet 2018, en marge du sommet des BRICS .

L'Inde offre chaque année plusieurs bourses pour des cours de troisième cycle et d'autres postes vacants dans le cadre du programme de coopération technique et économique.

Les relations entre l'Angola et l'Inde remontent à 1761 (époque de la colonisation portugaise), lorsque certaines régions de l'Inde (Goa, Damao et Dio) étaient considérées, ainsi que l'Angola, territoires portugais. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 2 juillet 1979.