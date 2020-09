Gabon: Makita Niembo réagit à la Déclaration de politique générale du Premier ministre

Le Président du Rassemblement pour l'Alternance Pacifique et l'Indépendance Démocratique(RAPID) ,le Colonel Théophile Makita Niembo a réagi à la déclaration de politique générale du Premier Ministre, Chef du Gouvernement gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda. La Rédaction vous propose intégralité du texte.

Déclaration de politique générale du Premier ministre, Chef du gouvernement du 4 septembre 2020

Au-delà des problèmes de droits qui ont fait l'objet de dépassement ou non des dispositions constitutionnelles, nous constatons que la Cour constitutionnelle, coutumière des surprises vient, une fois de plus, de respecter sa logique en nous apprenant que désormais, les 45 jours qui suivent la Déclaration du Premier ministre, prennent effet à compter de la prestation de serment de celui-ci.

Par rapport à la déclaration de la politique générale, la mauvaise foi de la majorité a retenu une fois de plus mon attention. Comment les différentes interventions des députés de la majorité et alliés se permettent de faire table rase des promesses non tenues par les différents gouvernements qui ont précédé ? Pour ne citer que les deux derniers, c'est à dire le gouvernement Issozet Ngondet et Nkoghe Bekale et valider en période de crise financière, des promesses irréalisables. C'est quand même grave.

Le pays pour lequel le gouvernement promet poser des actes est le nôtre. Il n'appartient pas qu'à la majorité au pouvoir. Il est donc important, un tant soit peu, que ces interventions ou ces intervenants disent la vérité au Premier ministre, donc au peuple gabonais en lui rappelant, non seulement la liste des promesses non tenues, toujours en attente de réalisation, quitte à lui donner l'onction après.

Cette démocratie de parade, avec 142 députés dont 90% acquise au gouvernement, vote mécaniquement. Elle me rappelle l'époque du parti unique, qui en effet, était la bonne époque, plus que nous savions d'avance et déjà que tout était acquis à la cause de l'exécutif.

Que nos amis de la majorité sachent que le Coronavirus n'avait pas ou n'a pas de camp politique. Qu'ils sachent poser des actes pour le bien-être du peuple gabonais.

Je vous remercie.

Président fondateur du RAPID,

le Colonel Théophile Makita Niembo