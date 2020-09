Madagascar: Septième art - La critique cinématographique émerge

L'initiative a le mérite de ravir les cinéphiles, les cinéastes et autres acteurs de l'industrie du cinéma national. Nus voulons parler de l'émergence du métier de critique de cinéma.

Le cinéma malgache et la créativité de ses cinéastes connassent actuellement un essor particulier, notamment grâce à des plateformes inédites comme « Novegasy »du groupe Canal+. Ainsi, le public cinéphile apprécie la diversité des productions et l'évolution qualitative des films et autres séries télévisées à l'écran. Pour accompagner au mieux cet épanouissement du septième art à Madagascar, l'Association des Critiques Cinématographiques de Madagascar (ACCM) voit le jour et promeut diverses réflexions autour du cinéma malgache pour élargir sa visibilité.

Créée officiellement en juin 2019, elle s'est redécouverte, hier, lors d'un événement au CanalOlympia Andohatapenaka. Elle apporte une nouvelle vision du cinéma pour le public malgache. Une occasion d'affirmer sa portée à l'international, grâce à l'un de ses membres, Aina Randrianantoandro qui fut primé lors d'un concours de critique cinématographique panafricain. « C'est pour nous un privilège de pouvoir contribuer ainsi au développement du cinéma malgache, d'apporter notre pierre à l'édifice en mutualisant nos efforts avec vous. De même, pour apporter une meilleure visibilité et une bonne lisibilité à notre cinéma.» souligne Domoina Ratsara, présidente de l'association.

Du côté des cinéastes et autres acteurs de l'industrie du cinéma malgache, la création de cette association est plus que la bienvenue. Une initiative qu'ils espèrent être productive et épanouissante pour eux et qu'ils félicitent de vive voix pour son apport au septième art. Cette rencontre entre critiques cinématographiques et cinéastes au Canal Olympia Andohatapenaka a été l'occasion d' apprécier cet exercice de critique et de discernement autour du cinéma pour le public. Aina Randrianatoandro affirme: « Je suis ravi de voir qu'on est de plus en plus nombreux à respecter la chaîne de production d'un film comme ils le font, car cela renforce la qualité même de l'œuvre. Même si évidemment, plusieurs défauts se perçoivent toujours, l'effort mérite d'être salué.» Tous saluent l'objectif de l'association pour dynamiser le septième art à Madagascar.