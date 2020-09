Cote d'Ivoire: Réforme du contrôle des finances publiques - Des inspecteurs et auditeurs se familiarisent avec l'audit interne dans l'administration publique

A l'initiative de l'Inspection générale des finances (Igf), un séminaire de formation des inspecteurs et auditeurs du ministère de l'Economie et des Finances et celui du Budget et du Portefeuille de l'État s'est ouvert, le 7 septembre, à l'hôtel Belle Côte à la Riviera (Cocody).

Les participants sont formés à la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne dans les différentes directions opérationnelles des ministères susmentionnés.

Parmi les participants au séminaire, figurent également les managers (directeurs généraux, directeurs et sous-directeurs) qui, eux, sont sensibilisés à ladite méthodologie afin de faciliter le travail des auditeurs.

La formation est assurée par Souleymane Sere, expert-comptable et consultant international en audit basé sur les risques. Il a été proposé par le Projet d'appui à la gestion économique et financière (Pagef).

La pratique de l'audit interne dans l'administration publique est quelque chose de nouveau, qui contribuera à cartographier les obstacles à la réalisation des objectifs que se sont fixés les différents ministères.

Elle s'inscrit dans le schéma directeur de la réforme des finances publiques, qui constitue le cadre global unique et cohérent de conduite et d'évaluation des réformes des finances publiques.

Sur les huit axes qui composent ce schéma directeur, l'axe 6 dénommé « Dispositifs de contrôle et d'audit interne et externe » porte sur la réforme du contrôle et de l'audit interne telle que prévue dans le nouveau cadre harmonisé des finances publiques en cours d'implémentation dans l'administration.

Et la mise en œuvre de cette réforme dans les ministères de l'Economie et des Finances et du Budget et du Portefeuille de l'État se fait sous la coordination de l'Inspection générale des finances, en liaison avec les services de contrôle et d'inspection des Directions générales.