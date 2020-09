Afrique de l'Ouest: Nana Akufo-Addo prend les rênes de la CEDEAO

Le président ghanéen occupe, depuis le 7 septembre, la présidence tournante de la CEDEAO. Conscient des défis auxquels fait face la Communauté sous-régionale, il a appelé tous les Etats membres à collaborer afin de maintenir « les valeurs communes de gouvernance ».

Le chef de l'Etat de la République du Ghana a été élu à l'unanimité par ses pairs à la présidence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), lors du 57e sommet de l'institution tenu à Niamey, au Niger. Il remplace ainsi le président du Niger, Mahamadou Issoufou, pour une période d'un an. « Excellences, je suis pleinement conscient des défis auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée », a déclaré Nana Akufo-Addo après son élection.

Au nombre de ces défis, a souligné le président ghanéen, figurent notamment la situation dans le sahel et les régions septentrionales du Nigeria, la pandémie de la Covid-19, l'entrée en vigueur imminente de la zone de libre-échange continentale africaine, le 1er janvier 2021, l'union monétaire au sein de l'espace CEDEAO et la consolidation de la gouvernance démocratique au sein de la communauté sous-régionale.

« Ceux d'entre nous qui croient fermement en l'intégration ne peuvent faire mieux que d'appuyer pleinement les décisions régionales. Grâce à cela, nous renforcerons la confiance institutionnelle et l'intégrité des organes structurels de la CEDEAO », a-t-il déclaré.

Invitant, par la même occasion, tous les Etats à « collaborer pour garantir que nous adhérons et maintenons les valeurs communes de gouvernance, c'est-à-dire les principes de responsabilité démocratique, le respect des libertés individuelles et des droits de l'homme, et l'Etat de droit ».

Avocat de son Etat, Nana Akufo-Addo, né en 1944 à Kyebi dans l'est du Ghana, a grandi au sein de l'élite politique et sociale de son pays. Il a fait des études de droit et a exercé sa profession d'avocat en Angleterre et en France où il a vécu pendant cinq ans dans les années 1970, avant de rentrer au Ghana où il a créé son propre cabinet d'avocats. L'homme a consacré son expertise au service de l'avancement des droits de l'homme, l'Etat de droit, la justice, la liberté et la démocratie.

La CEDEAO est un regroupement de quinze pays ouest-africains mus par une volonté commune de fédérer leurs actions en vue d'assurer une intégration socioéconomique des populations de la sous-région.