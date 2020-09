Madagascar: ACCM - Le cinéma franchit un palier

L'ACCM (Association des critiques cinématographiques de Madagascar) a livré un certificat à Aina Randrianantoandro au canal Olympia Andohatapenaka, hier à 10 heures.

En effet, le cinéma malgache est honoré grâce à ce jeune homme pour sa place de « deuxième finaliste retenu par le jury du concours panafricain de la critique cinématographique », le 17 juin 2020 organisé par l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle ou APIC à Ouagadougou (Burkina-Faso). Après l'événement, l'assistance a visionné le feuilleton « Lova », réalisé par Ludovic Randriamanantsoa Toky du Studio Lab.

Le cinéma malgache évolue d'une manière exponentielle même s'il rencontre des difficultés dans le domaine de la production. Bon nombre de jeunes se livrent corps et âme pour améliorer la situation. Des productions émergent ici et ailleurs. Cela résulte de la démocratisation des appareils et du matériel qui sont de plus en plus sophistiqués. Les Malgaches commencent à s'intéresser au septième art. Néanmoins, les formations restent jusqu'ici quasi inexistantes. Et c'est de ce genre de reconnaissance que le cinéma malgache a besoin afin qu'il puisse prendre un nouveau souffle et surtout être compétitif.