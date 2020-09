Madagascar: Marc Ravalomanana - La même « assiette » fiscale au menu

L'histoire est un éternel recommencement. La fermeture des 4 magasins AAA à Behoririka, Antsirabe, Toamasina et Fianarantsoa rappelle effectivement la descente diligentée par la Direction Générale des Impôts (DGI) au siège de Tiko Tanjombato en 2001, juste la veille de la tenue de l'élection présidentielle.

L'objectif inavoué était de faire invalider la candidature du fondateur de l'empire Tiko au motif qu'il n'était pas en règle vis-à-vis du fisc. Les agents de l'administration fiscale envoyés par le DG des Impôts de l'époque, Mamisoa Rakotosalama, s'étaient heurtés à une meute de chiens de garde. La suite, on la connaît avec la validation par la HCC de la candidature de Marc Ravalomanana à la course pour Iavoloha.

Instrumentalisation. 19 ans après, l'actuel Directeur Général des Impôts, Germain, est en train de servir la même assiette fiscale à Ravalo à travers la fermeture de 4 Triple A. La suite, on ne la connaît pas encore. Sur le plan juridique, on attend l'issue du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Ce dernier ayant pris la relève de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui avait annulé en 2001 le décret portant nomination des membres de la HCC et invalidé du... coup, le « deuxième tour » ordonné par la haute juridiction version Mantasoa.

La suite, on la connaît avec la crise post-électorale qui devait se solder par l'accession du premier magistrat de la ville des Mille à la magistrature suprême. Aujourd'hui, le Conseil d'Etat n'est pas la Chambre Administrative et Marc Ravalomanana n'est plus le maire ni le maître de Tana. En revanche, l'instrumentalisation du fisc à des fins politiques n'a pas disparu, selon des ex-KMMR qui se retrouvent aujourd'hui au sein du RMDM en cette période de sortie de crise... sanitaire et non plus politique ou post-électorale.