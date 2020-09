Maroc: Le Festival national de l'Aita se met au virtuel

La Direction provinciale du ministère de la culture à Safi et Youssoufia a annoncé l'organisation du 16 au 20 septembre prochain, de la 19ème édition du Festival national de l'art de l'Aita dans une forme virtuelle et ce, sous le thème "Pour une nouvelle dynamique".

Le programme de ce festival comporte une conférence scientifique et un concert à distance de l'art de l'Aita respectivement les 18 et 19 septembre prochain, en plus de l'organisation de plusieurs activités, dont un MasterClasstout au long du festival, indiquent les organisateurs dans un communiqué. La même source ajoute que l'organisation de cette édition sous forme virtuelle intervientsuite au contexte actuel marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus que connait le Maroc.

Ainsi, cette édition sera retransmise via lesréseaux sociaux et la plateforme interactive "Youtube" à travers les pages officielles de la Direction régionale de la culture et de la Direction provinciale de la culture à Safi. Le comité d'organisation du festival avait organisé du 23 juillet au 05 août derniers un concours national dans l'art de l'Aita dédié aux jeunes, tout en en élevant l'âge des troupes participantes à moins de 45 ans au lieu de 35 ans.

Selon le communiqué, ce concours comprenant les catégories de l'Aita Hasbaouia, Marssaouia, Zaâria, Haouzia et Jabliya, vise à préserver le patrimoine immatériel et sa valorisation en tant que composante essentielle du système de développement socioéconomique et territorial intégré, et la revivification de la mémoire artistique et culturelle de façon à renforcer les liens d'appartenance à la nation.

Le concours vise également à encouragerlestroupes artistiques opérant dans le domaine du patrimoine au niveau des quatre coins du Maroc à promouvoir la recherche et la documentation relatives à cet art ancestral notamment, les chansons et "moutones" rares et non connues du public, et fournir une nouvelle plateforme permettant aux artistes de se faire connaitre, de confirmerleurtalent et de créer un réseau entre eux. Les organisateurs ont relevé qu'un nouveau concours viendra s'ajouter à ceux déjà annoncés pour sélectionner le "Meilleur vidéoclip sur l'art de l'Aita".

Les nouveaux changements apportés à la programmation visent à offrir plus de chances aux troupes participantes, à enrichir l'édition avec des genres artistiques additionnels, afin de préserver le patrimoine artistique ancestral de l'art de l'Aita et inciter ainsi, lesjeunes à porter le flambeau de cette expression artistique authentique et ce, en perspective d'un avenir artistique durable, conclut le communiqué.