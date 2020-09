Angola: Le pays envisage d'envoyer des professionnels de la santé en Inde

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a affirmé, lundi, à Luanda, que les professionnels de la santé angolais pourraient être formés en République de l'Inde.

S'adressant à la presse à l'issue de la première réunion de la Commission mixte bilatérale Angola - Inde, par vidéoconférence, la ministre a déclaré que l'Angola exploiterait mieux les relations d'amitié et les accords de coopération.

Selon Sílvia Lutucuta, les Angolais doivent profiter des connaissances de cette puissance asiatique, dans la santé et l'industrie pharmaceutique. «L'Inde est un grand fabricant de médicaments et nous avons l'intention de créer des usines. Nous construisons des hôpitaux dans plusieurs provinces et nous devons former plus de techniciens et, à cette fin, nous devrions profiter de la capacité de ce partenaire», a-t-elle déclaré.

Sans avancer la période de matérialisation de ladite intention, la ministre de la Santé estime que les professionnels angolais peuvent être formés en Inde ou les spécialistes indiens venir en Angola, pour collaborer dans les différents domaines du secteur.

La réunion a été co-présidée par le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, et son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar.

Les deux délégations ont analysé un accord de coopération dans le domaine de la santé, sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service, un mémorandum d'accord entre les instituts diplomatiques de l'Inde et de l'Angola.

La délégation ministérielle angolaise comprenait aussi le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António Francisco de Assis.

L'Angola et l'Inde envisagent de renforcer le commerce et les investissements, ainsi que les échanges commerciaux, qui ont connu un nouvel élan après l'entretien entre le Président angolais, João Lourenço, et le Premier ministre Narenda Modi, en juillet 2018, en marge du sommet des BRICS.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 2 juillet 1979.