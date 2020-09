Angola: Un ministre lance un appel à l'investissement dans l'agro-industrie

Luanda — Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, António Francisco de Assis, a lancé lundi un appel, à Luanda, à l'investissement dans le secteur agroalimentaire, pour augmenter la production alimentaire.

S'exprimant à la presse à propos de la première réunion de la Commission mixte bilatérale Angola-Inde, tenue par vidéoconférence, le ministre a déclaré qu'il serait possible d'obtenir de ce pays asiatique une grande expérience à utiliser dans l'agriculture familiale nationale, comme des actions qui renforcent l'agro-industrie et le système logistique.

«Aujourd'hui, ce qui est le plus notable, c'est le manque de logistique, qui n'est pas de la responsabilité du producteur. Plusieurs chaînes doivent intervenir, principalement le secteur privé, pour l'évacuation et la commercialisation des produits. Ce sont des questions d'économie et non d'agriculteur. Malheureusement, ces processus sont lents dans notre pays. Pour cette raison, il faut investir dans l'agro-industrie », a-t-il déclaré.

Toujours sur l'Inde, le ministre António de Assis a souligné que ce pays disposait d'un capital solide et que les spécialistes angolais devraient pouvoir acquérir des connaissances et les utiliser en Angola, afin de former davantage les producteurs nationaux.

Les embarras observés, telles que la rareté des ressources financières, la chute des prix du pétrole, qui conditionnent la production agricole, entre autres, ont également été évoqués par le ministre, qui a défendu un travail structuré et conjoint entre les différents secteurs.

Quant à la réunion, ouverte par le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, elle a analysé un accord de coopération dans le domaine de la santé, sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service, un mémorandum d'entente entre les instituts diplomatiques de l'Inde et de l'Angola.

La délégation indienne a été conduite par son ministre des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar.

Les délégations ministérielles ont passé en revue le cadre général de coopération entre les deux pays et gouvernements.

L'Angola et l'Inde prévoient une croissance du commerce et des investissements, ainsi que des échanges qui ont connu un nouvel élan, après la rencontre entre le Président João Lourenço et le Premier ministre Narenda Modi, en juillet 2018, en marge du sommet des BRICS.

L'Inde offre chaque année plusieurs bourses pour des cours de troisième cycle et d'autres postes vacants dans le cadre du programme de coopération technique et économique.

Les relations entre l'Angola et l'Inde remontent à 1761 (époque de la colonisation portugaise), lorsque certaines régions de l'Inde (Goa, Damao et Dio) étaient considérées, ainsi que l'Angola, territoires portugais. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 2 juillet 1979.