Congo-Kinshasa: FIDH et OMCT demandent l'arrestation de tous les responsables de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana

Aussitôt informés de l'arrestation, en date du jeudi 3 septembre 2020, du principal suspect dans l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana, en la personne du Major Christian Kenga Kenga, la Fédération Internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH) et l'Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) ont exprimé leur satisfecit.

Pour ces deux organisations, cette arrestation est un espoir pour que la justice soit réellement rendue et que toute la vérité sur l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana soit rétablie. En effet, jusqu'à présent, la disparition de ce suspect- clé escamotait toutes les tentatives d'élucidation des circonstances du crime et de ses vrais commanditaires. Il était difficile de remonter jusqu'à l'ensemble des responsables impliqués dans cette affaire, en particulier le Général Numbi, suspecté d'être le commanditaire du crime, rapportent les deux organisations. Il est, en effet, difficile de croire que tous les suspects jugés jusqu'à présent aient une véritable raison de tuer les victimes précitées. D'en haut, il doit y avoir eu des personnes que le travail de Chebeya gênait, et ils lui en voulaient, disent les observateurs avisés de ce dossier. Ce sont ces personnes là qui sont les véritables assassins qu'il faut débusquer.

Pour l'OMCT, cette arrestation de Christian Kenga Kenga est une occasion importante pour la vérité et la justice en RDC. L'impunité intolérable qui avait élue domicile au Congo devra cesser, avait déclaré Gerald Staberock. Il est impératif que les autorités congolaises y mettent un terme.

Pour rappel, M. Floribert Chebeya, Directeur Exécutif de la Voix sans Voix pour les droits de l'homme et membre de l'Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale contre la Torture et son Compagnon, Fidèle Bazana, également membre de la VSV étaient portés disparus le 1er Juin 2010 alors qu'ils se rendaient à un rendez-vous avec le Général John Numbi BanzaTambo. Le corps sans vie de Chebeya fut retrouvé par la Police le lendemain alors que celui de Fidèle Bazana n'a jamais été retrouvé.

"Une parodie de justice fut rendue dans un procès des présumés assassins de Floribert Chebeya et de son chauffeur. L'arrestation du suspect numéro un de cet assassinat, présumé en fuite depuis son forfait et condamné par contumace en première instance alors qu'il vivait paisiblement dans le Katanga est une occasion à saisir pour faire toute la lumière sur cette affaire. Il n'était pas le seul coupable en fuite. Un autre suspect, Jacques Mugabo, condamné lui aussi durant le même procès n'est pas jusque-là inquiété. Cette arrestation de l'officier de police rapproche la justice du gros poisson qu'est le Général John Numbi, alors responsable de l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui d'après les informations recueillies lors de l'instruction du Procès en 1ère instance de 2011, avait pris rendez-vous avec Floribert Chebeya, et sur lequel se focalisent maintenant tous les soupçons. La justice ne l'avait jamais inquiété jusque-là et la protection dont il a joui jusqu'à présent laisse penser que plusieurs personnalités insoupçonnées jusque-là pourraient avoir une main trempée dans ce crime", c'est-ce que pensent les responsables de la FIFH et de l'OMCT. C'est le souci de voir tous les coupables interpellés, ceux qui sont connus et ceux qui sont jusque-là inconnus que le Major Christian Ngoy pourra citer qui fait monter les deux organisations au créneau.

En Juin 2011 ; la Cour Militaire de Kinshasa /Gombe avait condamné quatre officiers de la Police Nationale sur les huit prévenus dans l'affaire de l'assassinat à la peine capitale, un cinquième à la peine à perpétuité et acquitté trois autres. En septembre 2015, en appel, la Cour avait acquitté quatre de ces officiers et allégé la peine du cinquième. Ce jugement léger souleva un tollé dans les milieux des défenseurs de droit de l'homme en son temps et fut considéré comme une insulte aux familles des victimes. L'affaire sur l'assassinat de Floribert Chebeya se poursuit t à l'échelon international, puisque la justice Sénégalaise dite à compétence extraterritoriale a été déjà saisie. Cette plainte-là vise un des responsables présumés de l'Assassinat.