Congo-Kinshasa: Nyoka Longo fêtes ses 67 ans d'âge et 40 ans de pouvoir sans partage dans Zaiko

C'est le 7 septembre 1953 que naquit l'artiste musicien -chanteur Nyoka Longo. En cette année 2020, le Président -gérant de la formation musicale Zaiko Langa Langa célèbre ses 67 ans d'âge. On ne peut jamais décortiquer l'histoire de Zaiko sans évoquer le nom de N'yosh et son apport pour l'émergence de cet orchestre transgénérationnel dans la musique congolaise en RDC. Car, sa voix fait non seulement l'identité vocale du clan mais aussi l'incarnation spirituelle du groupe.

De son vrai nom Joseph-Roger Nyoka Longo M'Vula, Vieux Jossart est un fin danseur et auteur- compositeur. Il est l'unique musicien dans le corps de son fondateur qui n'a jamais quitté Zaiko, même pendant une minute pour intégrer un autre orchestre. Fidélité et loyauté, Président N'yosh a été au début de Zaïko Langa Langa en 1969.

50 ans après, il y est toujours et assume aujourd'hui le rôle du «gardien du temple» de ce groupe patrimoine de la culture congolaise.

«Je ne comprends pas ceux qui ont tendance à faire la différence entre Zaïko et Jossart. Dans notre philosophie, Jossart et Zaïko ne font qu'un», a toujours souligné l'auteur de la chanson «Tout neige» lors ses interventions face à la presse.

Donc, il est resté le seul Maître et l'unique chanteur dans l'attaque chant alors que tous ses anciens collègues et pionniers de Zaiko ont abandonné le groupe pour tailler leur propre chemin.

C'est depuis le début des années 80 au terme de la tournée de Zaiko (visa 80) que Mfumu ya longo a pris la destinée de Zaiko, en remplaçant Teddy Sukami qui avait décidé de s'installer définitivement en Europe.

Auparavant secrétaire du groupe, Nyoka Longo a été désigné officiellement Président de Zaiko en 1981. Donc, ça fait 40 ans qu'il dirige cette formation musicale. Ainsi, il est le tout premier chanteur à être appelé Président dans l'histoire de la musique congolaise.

Les musicologues renseignent qu'au début, Mobutu qui était le seul à porter le titre de Président sur l'ensemble du pays à l'époque, avait du mal à l'accepter lorsque ses collègues et les fanatiques de Zaiko scandaient Président Jossart en public. Mais, quelques temps après, le Maréchal a fini par le comprendre. Car, il ne s'agissait que d'une fonction attribuée à Nyoka Longo pour présider et représenter administrativement le groupe.

Et, depuis, le dernier mohican n'avait plus jamais lâché ce poste. Il en a ajouté son caractère personnel afin d'y exercer avec toute personnalité, aisance et même son charisme.

Parfois mal compris par ses pairs du Clan, faut-il reconnaître, Nyoka Longo a sacrifié toute sa jeunesse pour Zaiko qui est devenue une formation musicale légendaire en Afrique.

Sa notoriété est sans doute le résultat du travail qu'il fait dans la musique congolaise, dans Zaïko et de ce que le groupe fait pour la promotion de la culture congolaise. Evidemment, il a connu le haut et le bas durant tout son règne mais son dévouement a maintenu l'orchestre au top de la scène africaine. Il faut reconnaître que sa politique de rajeunir l'orchestre avec le recrutement des jeunes talentueux a encore réanimé Zaiko.

Depuis 2009, le groupe se fait appeler désormais de Zaïko Langa Langa, "Nouvelle formule" grâce à cette réforme engagée par le Président Jossart qui a résisté devant toutes sortes de tempête.

Sa dernière prouesse est la plus longue tournée internationale effectuée par Zaiko qu'aucun groupe musical congolais n'a jamais réalisée en Amérique.

La figure emblématique du légendaire groupe Zaiko Langa Langa, Nyoka Longo, est l'un des premiers musiciens reçus par le Chef de l'Etat congolais Félix Tshisekedi depuis son arrivé au pouvoir en RDC.

Expérience, sagesse et charismatique, lui qui assume aujourd'hui le rôle du Président du Conseil d'Administration a.i de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins (SOCODA) n'a plus rien à prouver au monde. Son ultime engagement est de se battre pour l'organisation du secteur de droits d'auteur en RDC afin que les artistes jouissent de leurs fruits de leurs créations artistiques, en bonne et due forme.