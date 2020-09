Congo-Kinshasa: Les patriarches Placide Yoko et Timothée Katanga honorent Mgr Félicien Ntambue

Le Nouvel Evêque du diocèse de Kabinda s'est vu agréablement honoré, à sa juste valeur, par les Notables du terroir songye, à son arrivée au pays en postlude de sa nomination à l'Evêché de Kabinda. Timothée Katanga Yamutumba et Me Yoko Yakembe, Professeurs et hommes politiques de leur état, tous deux dignes fils de Kabinda, étaient à la manœuvre pour réserver un accueil chaleureux au nouveau Pasteur du diocèse de Kabinda, entendez le successeur de Feu Mgr Valentin Masengo décédé il y a deux ans des suites d'une longue maladie, paix à son âme.

Timothée Katanga Yamutumba, ancien Ministre des Finances du gouvernement congolais, pour ne pas évoquer ici ses nombreuses qualités susceptibles d'être relevés dans son curriculum vitæ, autant dire que Me Yoko Yakembe, lui aussi ancien membre du gouvernement congolais et aujourd'hui Président du Conseil d'administration de la Régideso, figures historiques de la communauté songye à Kinshasa, ont sacrifié toute la journée du vendredi 4 septembre dernier, en l'honneur de Mgr Félicien Ntambue Kasembe.

Le geste posé par les deux dignes fils de Lomami, Yoko Yakembe Placide et Timothée Katanga Yamutumba, loin de faire fi à la présence tout autant louable des autres Lomamiens venus de tous les coins de la capitale - Kinshasa, a été un motif de satisfaction totale non seulement du nouvel Evêque accueilli à Kinshasa, mais aussi et surtout de la communauté songye qui s'identifie en ces deux Notables du terroir songye.

Notons que Mgr Félicien Ntambue est d'ores et déjà en retraite au Noviciat CICM de Mbudi, étape après laquelle il va devoir descendre à Kabinda, en passant par la ville de Mbuji-Mayi où il fera deux jours, puis regarder vers Kabinda où il sera ordonné Evêque le 27 septembre. Fructueux ministère au Serviteur du bon Dieu.