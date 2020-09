Cote d'Ivoire: Rencontre Ouattara-Macron - La «grande» histoire au défi de la petite «histoire»

L'Afrique participe aujourd'hui à la «grande» Histoire de l'Humanité. Elle évolue, se transforme, économiquement, politiquement, et, parce qu'elle représente un formidable enjeu géostratégique, elle pèse d'un poids nouveau sur le nouvel ordre mondial.

Mais, elle connaît encore les soubresauts de la «petite» histoire, dont le dernier exemple est le coup d'Etat militaire au Mali. A côté de cette «grande» histoire, tous les Etats connaissent les soubresauts de la «petite» histoire, l'histoire contingente qui voit s'affronter les partis politiques, les ethnies et les clans pour la conservation ou la conquête du pouvoir.

Depuis la disparition d'Houphouët-Boigny en 1993, toutes les élections qui ont suivi (1995, 2000, 2010), à l'exception de 2015, ont été des élections de crise. Faut-il ranger la décision d'Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 parmi les soubresauts de la « petite » histoire, qui verra resurgir une crise postélectorale nourrie par les vieux démons de l'Afrique que sont la montée des tensions politiques et ethniques ? En réalité, la seule question que pose la candidature d'Alassane Ouattara est la suivante : l'adoption d'une nouvelle constitution en 2016 n'a-t-elle été qu'un subterfuge, afin de permettre au Président sortant de briguer un troisième mandat, une sorte de « tripatouillage » qui permet d'installer une présidence à vie dont Ouattara serait le bénéficiaire ?

S'agit-il, comme le dit l'opposition, d'un coup d'Etat institutionnel ?En recevant Alassane Ouattara à déjeuner, le vendredi 4 septembre 2020, au palais de l'Élysée, Emmanuel Macron n'a pas manqué pas de sonder le cœur de son homologue ivoirien sur l'après-31 octobre 2020, si ce dernier est réélu. Pour l'observateur que je suis, Macron a d'abord reçu le Président de la Côte d'Ivoire, dans le cadre normal des relations bilatérales. Il n'a pas reçu le candidat à l'élection présidentielle. En revanche, malgré les multiples demandes faites à Macron par l'opposition ivoirienne pour qu'il clarifie sa position sur la candidature de Ouattara, le Président français ne peut satisfaire une telle requête. On se souvient que le candidat du Front Populaire Ivoirien (FPI), Pascal Affi N'Guessan écrivait, dans une Lettre ouverte à Macron : «Votre parole est très attendue. En ne cautionnant pas ce coup de force institutionnel, en exigeant des élections transparentes et inclusives, vous serez fidèles aux valeurs démocratiques issues des Lumières dont la France est porteuse ».

La visite du Chef d'Etat ivoirien

Les échanges entre Macron et Ouattara ont porté sur les relations bilatérales, la situation dans la sous-région ouest africaine, notamment la crise au Mali, ainsi que l'actualité internationale, marquée par la pandémie de COVID-19. Le communiqué de la présidence ivoirienne rappelle qu'il s'agissait d'abord d'un déjeuner de travail entre deux chefs d'Etat. Depuis le coup d'État militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, Macron et Ouattara se sont régulièrement parlé au télé- phone, mais ils ne se sont pas revus depuis le décès brutal d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020. Dans le contexte actuel de l'effervescence politique qui agite toute l'Afrique de l'Ouest sur fond de crise sanitaire et sociale, il était important, pour la France et la Côte d'Ivoire, de faire le point sur leurs relations bilatérales.

Voici ce que dit le communiqué officiel de la présidence ivoirienne : « Abordant les relations bilatérales, les deux Chefs d'Etat se sont félicités de l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France et ont réaffirmé leur détermination à la renforcer davantage. Ils ont également fait un tour d'horizon de la situation économique et politique de la Côte d'Ivoire. Ils se sont félicités des performances économiques et sociales exceptionnelles de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Ils ont également noté la nécessité de maintenir la paix et la stabilité retrouvées. Dans ce cadre, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 doit contribuer, selon eux, à raffermir cette paix et cette stabilité en Côte d'Ivoire. Sur le plan régional, le Président Alassane OUATTARA et son homologue français ont abordé la situation sociopolitique au Mali, marquée par la démission du Président Ibrahim Boubakar KEÏTA. A cet égard, ils ont réitéré leur engagement aux côtés des maliens pour parvenir à un Mali stable, en paix et en sécurité, conformément aux décisions de la CEDEAO.

Pour terminer, le Président de la République a remercié le Président Emmanuel MACRON pour le soutien de la France dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, à travers notamment une contribution financière de l'Agence Française de Développement (AFD), pour l'assistance de la France dans la lutte contre le terrorisme ainsi que pour son appui dans le cadre de l'assistance électorale, gage de la confiance de la France quant au processus en cours».

La visite du candidat Ouattara

Après avoir annoncé en mars 2020 qu'il souhaitait transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, Alassane Ouattara a, finalement, choisi d'être candidat le 6 août 2020. Sur le fond, Macron défend toujours l'idée d'un changement générationnel en Côte d'Ivoire, mais il ne peut nier le contexte nouveau que représente la disparition brutale d'Amadou Gon Coulibaly. Alassane Ouattara, qui tient à ce que les élections se déroulent aux dates prévues, n'avait pas d'autre choix, pour préserver la stabilité du pays et l'unité de sa famille politique, que de se représenter.

Or, la stabilité de la Côte d'Ivoire est, pour Paris, une impérieuse nécessité pour deux raisons : d'abord, la Côte d'Ivoire, poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, avec des investissements français importants, est un partenaire majeur pour la France ; ensuite, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et tout vacillement au sommet de l'Etat, profiteraient aux groupes terroristes de la bande sahélienne. Il est évident que Ouattara représente, pour Macron, une meilleure garantie pour la stabilité du pays et de la sous-région, même s'il a pu rêver d'une Côte d'Ivoire qui viendrait au secours de la démocratie en créant les conditions d'un changement générationnel au sommet de l'Etat. La «grande» histoire est toujours au défi de la «petite» histoire, mais les utopies qui entrent en conflit avec les réalités politiques représentent une menace pour l'humanité.