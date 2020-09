Congo-Kinshasa: PPRD/Maniema - Emmanuel Ramazani Shadary ouvre le séminaire d'immersion

Après qu'il ait été chaleureusement accueilli à l'aéroport de Kindu au Maniema par les siens, vendredi 4 septembre dernier, le Secrétaire Permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), Emmanuel Ramazani Shadary, a ouvert, lundi 7 septembre 2020, les travaux du séminaire d'immersion des cadres et Militants du parti cher à Joseph Kabila Kabange venus de 7 territoires du Maniema et de la ville de Kindu.

C'était dans la salle des conférences COFADEMA, en présence des animateurs locaux des organes de base du parti et sa délégation venue de Kinshasa où l'on a noté plusieurs orateurs devant intervenir sur diverses thématiques de ce séminaire d'immersion idéologique.

Tout aura pour dénominateur commun l'état des lieux de l'organisation et la restructuration du parti, le fonctionnement des structures spécialisées statutaires dont la ligue des jeunes et celle des femmes, le processus électoral et les finances ainsi que la communication etc.

Dans son discours d'ouverture, le Chef de l'exécutif national du PPRD a annoncé les nouvelles Nominations au sein de la Fédération (Secrétariat exécutif provincial) du PPRD/Maniema pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain avec un regard optimiste sur l'horizon électoral à venir.