Algérie: Algérie-Pays Bas - Robert Van Embden salue la coopération bilatérale

Alger — L'ambassadeur du royaume des Pays-Bas en Algérie, Robert Van Embden a salué la coopération entre les deux pays dans les différents domaines.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience accordée lundi par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, auquel il a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, l'ambassadeur hollandais a indiqué que "la coopération bilatérale dans les différents domaines a permis d'insuffler une dynamique pour l'établissement d'un véritable partenariat entre les deux pays".

"Les relations entre les deux pays remontent à plus de 400 ans. Aujourd'hui, l'Algérie est notre premier partenaire économique et commercial dans la région. Nos relations stratégiques renferment des potentialités et des atouts importants à renforcer davantage", a estimé le diplomate, relevant que le programme de relance économique "peut offrir de nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs vitaux à l'instar de l'énergie, l'agriculture, l'agroalimentaire, le développement portuaire et la gestion des ressources en eau, et ce dans le cadre d'un partenariat à long terme entre les opérateurs économiques des deux pays, soutenue d'une volonté commune permettant l'échange des expériences et expertises et le transfert des technologies, outre le renforcement de l'entrepreneuriat en Algérie".

Il a également salué les potentialités des différentes régions de l'Algérie ainsi que le hirak pacifique du peuple algérien "qui a montré au monde entier l'énergie positive de la société algérienne pour l'édification du pays".