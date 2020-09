Algérie: E-Paiement - Tous les acteurs appelés à s'orienter vers la transition numérique

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial, Mohamed Hamidou a appelé, lundi à Alger, l'ensemble des acteurs à s'engager à la généralisation des instruments de paiement électronique et s'orienter vers la transition numérique.

Lors d'une allocution prononcée avant la signature de l'accord de généralisation des moyens du paiement électronique au niveau des structures touristiques entre les secteurs du Tourisme et de la Poste, M. Hamidou a appelé l'ensemble des acteurs à s'en tenir à la généralisation des moyens du paiement électronique et à s'orienter vers la transition numérique et l'utilisation des nouvelles technologies pour parvenir à un tourisme numérique d'excellence.

L'accord a été signé par les opérateurs du secteur touristique à savoir, le Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), l'Office nationale du tourisme (ONT), Tourisme et voyages, la Fédération nationale des hôteliers (FNH), Fédération nationale des Associations des agences de tourisme (FNAT), d'une part, et Algérie Poste, d'une autre part.

Le secteur du Tourisme est appelé, plus que jamais, à "contribuer de manière globale et intensifiée au développement durable et le service des citoyens tout en répondant aux besoins et aspirations de la société basés principalement sur les nouvelles technologies, a-t-il fait savoir.

Dans ce sillage, M. Hamidou a souligné que son secteur ne ménagera aucun effort pour la généralisation des moyens de paiement électronique à toutes les activités touristiques et hôtelières ainsi qu'au niveau des différents acteurs dans le domaine de l'artisanat, du travail familial et le paiement par QR code.

Il a également rappelé que le plan d'action du Gouvernent reposait sur une réforme profonde du système bancaire et financier à travers la modernisation et la diversification des produits financiers en focalisant sur la généralisation des moyens de paiement électronique afin de réduire les transactions en espèces et traditionnelles prévues dans les dispositions de l'article 11 de la loi des finances 2020 relative à la mise des moyens de paiement électroniques à la disposition du consommateur.

Parmi les applications sur lesquelles misent les hautes autorités pour réaliser "un saut qualitatif" en matière de pratiques économiques, figure le e-paiement jouissant d'une place "axiale" dans la nouvelle approche de l'Etat" qui tend à faciliter et accélérer les échanges entre les différents opérateurs économiques.

M. Boumezar a qualifié cet accord d'"initiative qualitative" à travers laquelle les deux secteurs ont voulu conjuguer leurs efforts et promouvoir les prestations assurées par les hôtels, les complexes, les promenades et les restaurants en présentant des facilitations devant améliorer l'accueil et la prise en charge de leurs clients, outre la promotion de la destination touristique de l'Algérie en permettant aux secteur du tourisme de s'acquitter de son rôle de générateur de richesse".

Pour s'assurer de l'efficacité de cette opération sur le terrain, les deux ministres ont procédé, au niveau de la Résidence Marina "H3" à Sidi Fredj, à un essai de ces terminaux et du mode de paiement par QR code en sus de l'application de paiement "Baridi Pay".