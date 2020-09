Congo-Brazzaville: Solidarité - Des hôpitaux et centres de santé intégrés dotés du matériel médical

La Fondation Congo Assistance a organisé, du 25 juillet au 4 août, une série de visites dans des hôpitaux et Centres de santé intégrés (CSI) de Brazzaville et du Pool, pour faire des dons composés du matériel médical et des vivres destinés aux personnes vulnérables et aux orphelins.

Des lits, matelas, chaises malades, tables modulables, thermomètres, couvertures, draps, fauteuils roulants et bien d'autres outils de travail ont été offerts aux hôpitaux et CSI suivants: le Centre national de référence de drépanocytose Antoinette-Sassou-N'Guesso; l'hôpital spécialisé mère et enfant Blanche-Gomez; le CSI de Terinkyo; le CSI père Félix-Prinetti de Madibou; l'hôpital pédiatrique Marien-Ngouabi; le centre de santé Moutamba, dans le Niari, et le centre de santé d'Ignié, situé à quarante-cinq kilomètres, au nord de Brazzaville.

La délégation de Congo Assistance, conduite par son secrétaire général, Michel Mongo, a débuté sa tournée médicale au Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette-Sassou N'Guesso, où elle a offert des lits, des matelas, des cartons d'eau de javel, un fauteuil roulant et un lot de masques de protection.

Le même geste a été accompli à l'hôpital spécialisé mère et enfant Blanche-Gomez. Le représentant du directeur général de cet hôpital a dit sa joie et remercié la donatrice.

« Nous remercions infiniment la Fondation Congo Assistance pour ce geste de cœur. Nous tenons à vous rassurer qu'on en fera bon usage, car l'équipe managériale y veillera. Que cet élan de cœur se pérennise pour notre hôpital, mais aussi pour le reste de la population congolaise », a déclaré Gervais Banouanina.

Le secrétaire général de cette Fondation a expliqué que le don de matériel permettra de renforcer et d'améliorer la prise en charge des mères et des enfants qui viennent se faire consulter pour des soins. Il s'agit, a ajouté Michel Mongo, « d'exprimer l'intérêt que la première dame porte pour cet hôpital ».

« Nous continuerons à poser avec plaisir ce genre de geste, si nos partenaires intérieurs et extérieurs viennent nous doter en produits sanitaires quel qu'ils soient. Car, nous avons toujours les yeux de Chimène pour Blanche-Gomez, et nous éprouvons, chaque fois, un réel plaisir d'apporter notre appui. Nous continuerons à le faire, si toutefois, les moyens se présentent », a-t-il précisé.

Le centre de santé Intégré de Terinkio, dans le premier arrondissement, Makélékélé, le Centre de santé Père Félix Prinetti, à Madibou, dans le huitième arrondissement, et l'hôpital pédiatrique Marien-Ngouabi, à Talangai, dans le sixième arrondissement ont également bénéficié du don. Les responsables de ces différents centres ont exprimé leur gratitude à la présidente de cette Fondation, Antoinette Sassou N'Guesso.

Louingui, Boko et Ignié

La distribution du matériel médical s'est poursuivie à l'intérieur du pays, dans le département du Pool. Au centre de santé intégré de Louingui, la cérémonie de remise du matériel a coïncidé avec l'intronisation du tout premier médecin affecté dans cette localité.

Le sous-préfet, Jean Louis Nkodia, a exprimé ses sentiments de reconnaissance à un natif du Pool, Elbe Bidié, député de Mfilou 2, qui s'est impliqué à la recherche d'un médecin pour cet hôpital. Par la même occasion, il lui a souhaité « une fructueuse carrière » dans le cercle des agents des services déconcentrés de l'Etat implanté dans le district de Louingui. Hamed David Kouediatouka est le premier médecin à être affecté dans ce centre de santé depuis le lancement des activités en 1993.

Par la voix de sa secrétaire générale adjointe, Rosalie Biangana, la Fondation Congo Assistance a félicité et encouragé à son tour, l'honorable Bidié pour cette initiative, et a souhaité que d'autres fils de la contrée puissent emboiter le pas.

Après Louingui, le centre de santé du district de Boko a reçu à son tour sa part d'aumône. Hormis le matériel médical, le personnel de cet hôpital a également reçu une enveloppe d'argent, dont le montant n'a pas été dévoilé, destinée à la réhabilitation d'un bâtiment de l'hôpital laissé à l'abandon faute de moyen financier.

Toujours dans le département du Pool, le district d'IgnIé? à quarante-cinq kilomètres de Brazzaville, a aussi été doté d'équipements hospitaliers. Réceptionnant un échantillon du don, les bénéficiaires, notamment, la secrétaire générale de la communauté urbaine d'Ignié, Hornéla Sama et le chef de centre, Saume Bokékoundou, ont remercié « de tout cœur », la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette-Sassou-N'Guesso.

Présent à la cérémonie, le député d'Ignié, Cyr Ebina, a remercié la donatrice, « pour ce geste d'amour qu'elle ne cesse de témoigner aux populations du Congo ».

En cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, Congo Assistance a également offert, dans tous les CSI, des lots de masques de protection au personnel soignant, qui est souvent en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Chaque fois, les responsables de cette fondation ont tenté de faire prendre conscience à la population qu'il était important de respecter les gestes barrières pouvant contribuer à freiner la propagation du virus.

Le manque de matériel médical pose problème

Au centre de santé intégré de Boko, après qu'il ait remercié Congo Assistance pour le don, qui constitue pour les habitants de cette localité « un ouf de soulagement », le sous-préfet, Frederick Yavanguiele, et le personnel soignant ont fait état des difficultés de fonctionnement auxquels l'hôpital est confronté.

Ils ont déploré, notamment, le manque de laboratoire d'analyse des examens, et surtout d'une ambulance pour procéder au transfert des malades dont l'état de santé nécessite une évacuation vers les grands centres. « En l'absence d'un moyen de transport adéquat, les malades sont transportés dans des brouettes », a expliqué le sous-préfet.

A Ignié, les produits de première nécessité font défaut. Ce qui rend difficile la prise en charge des malades. Le Centre de santé intégré d'Ignié se limite aux accouchements, consultations curatives et préscolaires et aux vaccinations. Les maladies qui nécessitent la chirurgie sont souvent évacuées à Brazzaville.

La sœur Marie Albina, responsable du Centre de santé père Félix-Prinetti de Madibou, dans le huitième arrondissement de Brazzaville, a également exprimé sa gratitude à la fondation donatrice. Par ailleurs, elle a sollicité la fourniture en produits de première nécessité dont les antipaludiques.

Après les hôpitaux et centres de santé intégrés, la Fondation Congo Assistance a également procédé à la distribution des vivres à l'orphelinat de Kombé, Madibou, au Centre de santé père Félix-Prinetti de Mbouono, dans le huitième arrondissement, aux personnes de troisième âge, dans le sixième arrondissement, et au secrétariat permanent du conseil consultatif des personnes vivant avec handicap.