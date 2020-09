Congo-Brazzaville: Sylvain Villiard dresse le bilan de son action à la tête du CHU-B

Parmi les réalisations concrétisées par le directeur général sortant du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) figure la suppression des commissions illégales par décision du conseil d'administration ayant permis d'orienter 20% du budget, soit 1,2 milliards, vers les services cliniques, a expliqué Sylvain Villiard lors d'une conférence de presse tenue le 8 septembre dans la capitale.

Dans le cadre du management hospitalier, l'ex-Dg du CHUB a rendu disponible les réactifs, supprimé les frais de commissions illégales par décision du conseil d'administration, assaini la dette de fournisseur par son transfert à la caisse congolaise d'amortissement (CCA). Les ruptures de stock de produits à la pharmacie de la structure hospitalière ont également connu une amélioration. « Nous avons assaini des pratiques financières et comptables. Nous avons pu rediriger 20% du budget, soit 1,2 milliards, vers les services cliniques », a indiqué le directeur général sortant du CHU-B.

A en croire Sylvain Villiard, le projet médical priorisé vient préciser la vision du CHU-B sur le long terme, et permettra la mise en place des investissements dans l'immobilier et les équipements médicaux du prêt de la banque des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC). De même, la numération incitative augmentant l'offre de soins au Congo a été également adoptée par le conseil d'administration et sera implantée avec l'aide de la Banque postale du Congo. La sécurisation des ressources financières par la mise en place d'un comité d'approvisionnement et la restructuration de la cellule des marchés.

Afin de mieux gérer les ressources humaines, un guide de recrutement a été élaboré pour optimiser le recrutement. Un nouveau statut a été adopté ainsi qu'un nouvel organigramme déclinant deux directions : l'une en charge des services techniques, l'autre pour l'enseignement et la recherche. Par ailleurs, l'ex-DG du CHU-B, est parvenu à épurer la liste des employés par une analyse rigoureuse des structures de postes et a mis en place un buffet d'urgence dans plusieurs services, un comité sur les infections nosocomiales et une politique sur les médicaments génériques afin d'amoindrir leurs coûts.

Nommé à la tête du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B) le 7 janvier 2019 suite à un contrat de trois ans conclu entre cette structure et l'Unité de santé internationale de Montréal au Canada, Sylvain Villiard quitte ses fonctions au nom de la reconfiguration de l'assistance technique, selon les autorités du Congo.