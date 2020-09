Congo-Brazzaville: « Café photo » - L'événement se réinvente en version numérique

En raison des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en République du Congo, le café photographique initié par la plateforme Mbongui Art Photo (Map) se tiendra, pour sa première édition, en visio-conférence le 20 septembre prochain.

Le café photographique est une initiative de la plateforme Mbongui Art Photo (Map) qui s'inscrit dans le cadre de ses activités annuelles. Ce rendez-vous se veut un moment d'échange, de réflexion et de partage sur la photographie, dans la convivialité, autour d'un café et d'amuse-bouche. Malheureusement, compte tenu des mesures barrières édictées par le gouvernement congolais pour lutter contre le coronavirus, l'initiative a dû se réinventer pour se tenir virtuellement.

« Face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous avions décidé de faire une rencontre sur Zoom. Avant, l'activité était réservée aux photographes nationaux mais en l'organisant virtuellement, ce nouveau café photo offrira aux photographes internationaux la possibilité d'y participer », a déclaré Lebon Chansard Ziavoula, responsable de la plateforme Mbongui Art Photo.

Prévu une fois par semestre, le premier « Café photo » de Map réunira des photographes professionnels et amateurs ainsi que des administrateurs culturels pour des échanges et partages d'expérience centrés sur le thème « Se réinventer en photographie ». Au nombre des participants, on comptera Baudoin Mouanda et Lebon zed du Congo, Justin Makangara de la République démocratique du Congo, John Kalapo du Mali, Souley Abdoulaye du Niger, Denis Gueipeur du Tchad et Nathalie Guironnet de la France.

Notons que Mbongui Art Photo est une plateforme d'échanges, de réflexion et de partage sur la création et la production photographique. Elle a été mise en place pour promouvoir la photographie d'auteur en Afrique Centrale en général et en République du Congo en particulier. Regroupant des photographes et administrateurs culturels du Congo et d'ailleurs, Map se veut être un réseau dynamique des photographes de la sous-région pour donner un nouveau regard à la création photographique. Mais encore faire asseoir une dynamique panafricaniste de la photographie d'auteur.