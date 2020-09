Maroc: Préparation CAN 2022 - Les Léopards en amical le 13 octobre contre les Lions de l'Atlas à Rabat

Après près d'une année d'inertie suite aux perturbations du calendrier sportif causées par la pandémie de coronavirus, les Léopards de la RDC vont bientôt reprendre du service.

Le 13 octobre prochain à Rabat, les poulains du coach N'sengi Biembe vont se retrouver dans le cadre d'un match amical à disputer avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Cette rencontre amicale internationale s'inscrit dans le cadre de la période FIFA réservée aux équipes nationales. Elle servira de préparation aux Léopards de la RDC avant les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, qui reprendront en novembre prochain.

Il nous revient que les deux fédérations respectives ont déjà approuvé l'option de cette rencontre amicale qui, faut-il le dire, devra se disputer à huis clos, dans le strict respect des mesures barrières sans la présence du public. La Fédération congolaise de football association et la Fédération royale marocaine de football, en partenariat sportif depuis plusieurs années déjà, trouvent là une occasion pour raviver et consolider leur collaboration. Il est à noter que la dernière confrontation officielle entre la RDC et le Maroc a tourné en faveur des Léopards qui s'étaient imposés (1-0) lors de la coupe d'Afrique des nations 2017, au Gabon.

Rappelons que les Léopards de la RDC vont rencontrer l'Angola en double confrontation (3è et 4è journée) au mois de novembre d'abord à Kinshasa et puis à Luanda. Ce match amical permettra au sélectionneur N'sengi Biembe de parfaire son ossature en prévision des prochaines échéances lorsqu'on sait qu'il a un défi de taille à relever, celui de qualifier le pays à la prochaine phase finale de la CAN 2022.